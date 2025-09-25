La histórica casa Sáenz de Tejada se pondrá en valor para que la conozca la ciudadanía

ANDÚJAR IDEAL ANDÚJAR Jueves, 25 de septiembre 2025, 19:09 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Andújar ha suscrito un convenio de colaboración con la familia Sáenz de Tejada para garantizar el mantenimiento y la conservación de la Casa Sáenz de Tejada, inmueble de gran valor histórico y cultural para la ciudad.

La concejala de Cultura, Azucena Cepedello, ha subrayado que este acuerdo «no solo contribuye a la conservación de nuestro patrimonio histórico, sino también al cultural, ya que la figura de la escritora Gracián Quijano —cuyo nombre real era Francisca Cristina de Sáenz de Tejada y Ortí— está intrínsecamente ligada a esta casa. Su vida y su obra, así como la influencia de su familia en Andújar, forman parte esencial de nuestra historia local».

Cepedello ha trasladado, en nombre del Ayuntamiento, «el más sincero agradecimiento a la familia Sáenz de Tejada y, en especial, a su hija Cristina, por permitirnos contribuir al mantenimiento de este magnífico patrimonio y darlo a conocer a la ciudadanía». En este sentido, con motivo de la firma del convenio se celebró este miércoles un recital poético musical en homenaje a la figura literaria de Gracian Quijano y el próximo sábado habrá una visita guiada el próximo sábado, cuya inscripción ya ha completado el aforo previsto. «Nuestra intención es seguir promoviendo colaboraciones de este tipo que permitan abrir las puertas de esta casa y difundir su valioso legado», ha añadido.

La concejala también ha agradecido la implicación del arquitecto municipal, Ramón Cano, «por su constante preocupación e interés en la conservación de nuestro patrimonio. Su compromiso es un claro ejemplo del amor por Andújar y su historia». Este convenio se enmarca en la línea de trabajo que el actual equipo de gobierno ha asumido como prioritaria: la protección, recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico y arquitectónico de la ciudad. En este ámbito, destacan proyectos como la rehabilitación de la muralla almohade y sus torreones, la recuperación de los yacimientos arqueológicos de la Plaza Don Pérez de Vargas, la consolidación del Palacio del Ecijano y los sótanos del Castillo, así como la revalorización de hitos históricos que marcaron la identidad de Andújar, como la reunión de la Junta Central Suprema.

«Este acuerdo es un paso más en nuestro compromiso con la memoria de Andújar. Somos una ciudad que mira al futuro con ilusión, consciente de su presente, pero sin olvidar nunca de dónde venimos. No podemos permitir que nuestro patrimonio se desvanezca, porque sería como perder una parte de nosotros mismos», ha concluido Cepedello.

Temas

Andújar