La historia de nunca acabar

Es como una pesadilla. Lo del centro logístico de Andújar avanza o retrocede, según los políticos de turno. De aquella presentación de lo que vino a llamarse Innovandujar para el PP y Recta del Sotillo para el PSOE, sólo queda eso, los nombres, porque de ahí, seconcretó en el Centro Logístico que va y viene, avanza o descarrila como dice mi compañero José Carlos, según a quien escuches. Mientras otros puntos de la geografía giennense como, Bailen, Guarromán o Linares dan la impresión que van por buen camino. Lo de que tenemos el mejor lugar estratégico, nos lo sabemos de memoria, pero que son numerosos los contratiempos en los que se encuentra en beneficio de otras zonas, también es verdad; y ello supone relegar a la ciudad de Andújar de este proyecto.

El delegado del gobierno de la Junta, Jesús Estrella y el alcalde Pedro Luis Rodríguez hablan de lealtad institucional en este tema, pero a la hora de la verdad, eso, hablan, porque del dicho al hecho está el célebre documento, ese que si llega tarde por parte de unos, que si no se le ha dado el visto bueno por parte de otros. La Junta de Andalucía, por boca de su delegado de gobierno, se compromete a impulsar la tramitaciónurbanística, que es lo que le corresponde, pero para ello, el Ayuntamiento habrá de hacer las modificaciones puntuales que le correspondan, como son la de la fachada sur y de las naves logísticas y está dispuesto a cuantas veces sea necesario, a reunirse con el alcalde.

El alcalde por su parte, lamenta que desde la Junta se le pongan condicionantes al proyecto. Él quiere que, después de 20 años, no se le pongan más peros y que la Junta apueste por la industrialización de la Nacional IV, o sea por Andújar y que esto sea una 'cuestión de estado. Pero lo cierto y verdad es que, Andújar no cuenta con suelo industrial disponible y que para más inri, los polígonos industriales existentes no es que se hallen en mejores condiciones. Unos porque son privados y desde la alcaldía se afirma que no los recepciona hasta que sus propietarios los tengan en buen uso y condiciones y se aclaren los problemas que ellos hay; otros porque siendo de titularidad pública, como el Ave María, tampoco es que se hallen en las mejores condiciones. Los unos por los otros, al final, han hecho hasta que empresarios instalados en zonas industriales de Andújar hayan tenido que ir a buscar terreno a poblaciones cercanas para ampliar su negocio, inconcebible.

Hay que apostar no sólo por el comercio local, que está bien, pero que todavía le falta medidas más acertadas, sino en la industria. No nos cansaremos de decir que, una ciudad como esta, eminentemente de servicios, los necesita en cantidad y calidad y a ser posible, cuanto antes mejor. El mapa de cuantificación de viviendas vacías, 3.600, puede ser un signo, no sólo de despoblación, sino de falta de poder adquisitivo, sobre todo de los jóvenes para acceder a ellas, ya sea en forma de compra o alquiler. El Plan de Ayudas al Alquiler 2022, a través del Plan Municipal de Vivienda, no es sino pan para hoy y hambre para mañana, y lo que se debe fomentar es el trabajo, estable a ser posible, y no subvenciones, que están bien, pero no dan estabilidad ni ofrecen la posibilidad de permanecer como habitante de la ciudad. Lo que de verdad da estabilidad, aumenta el censo poblacional y crea riqueza es el trabajo. Y para que haya trabajo, desde el Ayuntamiento se debe facilitar al emprendedor, ya sea grande o pequeño, todas las posibilidades para que haga realidad su empresa y contrate al personal. Ahora, en estos días aparecerá, seguro, el descenso del paro, un descenso ficticio, motivado sin duda por la recogida de la aceituna, por escasa que sea este año la cosecha y por los contratos temporales, fruto de las fiestas navideñas, para comercios y locales de restauración.