La Hermandad de la Vera + Cruz presenta su proyecto de palio para la Virgen de los Dolores

La casa de hermandad de la Vera+Cruz fue el escenario de la presentación del proyecto de palio de María Santísima de los Dolores ... y San Juan Evangelista. Su diseño corresponde a Antonio Castro, quien esbozó los detalles del futuro palio diseñado en estilo gótico con la idea de incrustarlo en el contexto fundacional de la hermandad (1427), donde el gótico dominaba Castilla.

Castro señaló que recoge bajo un azul intenso el dogma inmaculista, que se representa en el techo de palio, asemejándose a una bóveda gótica estrellada y rematada en su parte central con la figura de la Inmaculada Concepción. El palio, de marcado carácter franciscano, está creado con orfebrería plateada combinada con bordados en oro y pretende crear un tesoro devocional en Andújar alrededor de María Santísima de los Dolores de la Vera+Cruz.

Por otra parte, esta cofradía va a presentar el día 20 de noviembre los actos y cultos de su sexto centenario donde va a evocar su historia, su identidad asistencial y su impronta franciscana.