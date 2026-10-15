La Hermandad del Gran Poder y el Ayuntamiento de Andújar presentan la V 'Velá del Socorro'

La Hermandad del Gran Poder y la Comisión del 75 Aniversario Fundacional de esta corporación ha presentado junto al Ayuntamiento de Andújar la quinta edición ... de la 'Velá del Socorro', un evento benéfico cuyos fondos irán destinados a la ejecución del futuro paso procesional de la Virgen del Socorro y para la celebración de dicha efeméride extraordinaria.

El concejal de Festejos, Antonio Torres y el presidente de la comisión, Luis Corbella han sido los encargados de detallar algunas de las actividades que tendrán lugar durante los días 23 y 24 de octubre, en el recinto de los Jardines de Colón, entre las que destaca el IV Festival 'Andújar por Sevillanas'.

La velá dará comienzo el viernes 23 a partir de las 20:00 horas con una exhibición de baile urbano a cargo de la Academia de Danza SDA de Sandra Almeida, continuando con un concierto a cargo del grupo Canallas Band. Durante la jornada del sábado, desde las 12:00 horas, se celebrará el festival «Andújar por Sevillanas», un 'tardeo ochentero' a cargo del dj Edu Peña y concluirá con la actuación del grupo local Versionados.

Además de contar con servicio de barra, como novedad, el recinto ofrecerá un espacio con atracciones infantiles, dedicado a los más pequeños, churrería y puesto de vinos tradicional. En este sentido, el presidente de la comisión ha destacado «el carácter familiar del evento, el cual pretende consolidarse como una de las citas ineludibles del otoño en nuestra ciudad».

«La Velá del Socorro nació hace cinco años con la intención de promocionar a grupos musicales, contribuir a la dinamización del casco histórico y fomentar la convivencia entre los vecinos y vecinas de esta zona de Andújar, coincidiendo con la festividad de la Titular de la Hermandad. El casco histórico no contaba con una festividad de estas características, tal y como si ocurre en otros barrios», enfatiza Corbella.

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La Hermandad del Gran Poder y la Comisión del 75 Aniversario Fundacional de esta corporación ha presentado junto al Ayuntamiento de Andújar la quinta edición de la 'Velá del Socorro', un evento benéfico cuyos fondos irán destinados a la ejecución del futuro paso procesional de la Virgen del Socorro y para la celebración de dicha efeméride extraordinaria.

El concejal de Festejos, Antonio Torres y el presidente de la comisión, Luis Corbella han sido los encargados de detallar algunas de las actividades que tendrán lugar durante los días 23 y 24 de octubre, en el recinto de los Jardines de Colón, entre las que destaca el IV Festival 'Andújar por Sevillanas'.

La velá dará comienzo el viernes 23 a partir de las 20:00 horas con una exhibición de baile urbano a cargo de la Academia de Danza SDA de Sandra Almeida, continuando con un concierto a cargo del grupo Canallas Band. Durante la jornada del sábado, desde las 12:00 horas, se celebrará el festival «Andújar por Sevillanas», un «tardeo ochentero» a cargo del dj Edu Peña y concluirá con la actuación del grupo local Versionados.

Además de contar con servicio de barra, como novedad, el recinto ofrecerá un espacio con atracciones infantiles, dedicado a los más pequeños, churrería y puesto de vinos tradicional. En este sentido, el presidente de la comisión ha destacado «el carácter familiar del evento, el cual pretende consolidarse como una de las citas ineludibles del otoño en nuestra ciudad».

«La Velá del Socorro nació hace cinco años con la intención de promocionar a grupos musicales, contribuir a la dinamización del casco histórico y fomentar la convivencia entre los vecinos y vecinas de esta zona de Andújar, coincidiendo con la festividad de la Titular de la Hermandad. El casco histórico no contaba con una festividad de estas características, tal y como si ocurre en otros barrios», enfatiza Corbella.

Festival 'Andújar por Sevillanas'

Por su parte, la asociación 'Andújar por Sevillanas' y la dirección de la Academia de Baile 'Virgen de la Cabeza' han informado sobre los detalles de la cuarta edición de este festival que comenzará el sábado 24 de octubre, a partir de las 12:00 horas, contando con la participación del grupo Almoradú, Pepe López, Marta Navarro, y grupo Los Calcaos, entre otros artistas, además de decenas de parejas de baile, ya inscritas.

El edil Antonio Torres, que ha trasladado el apoyo y respaldo del gobierno municipal, valora «la apuesta y contribución de ambos colectivos a la hora de promocionar Andújar a través de nuestras tradiciones y con eventos que, sin duda, son atractivos para los vecinos y vecinas de la ciudad y de toda la comarca»