Halloween y Todos los Santos estarán llenos de propuestas para los más jóvenes

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDÚJAR Sábado, 18 de octubre 2025, 18:17 | Actualizado 18:26h. Comenta Compartir

El área de Juventud ha presentado su programación especial con motivo de las celebraciones de Todos los Santos y Halloween, con dos originales propuestas que consolidan la apuesta municipal por un ocio alternativo, creativo y responsable entre la población más joven del municipio.

Una de las actividades más esperadas es la nueva edición de 'El Sótano de las Ánimas', un Scape Room ambientada en el misterio y el terror que volverá a llenar de emoción los sótanos del Palacio de Don Gome. La actividad se desarrollará del 28 de octubre al 2 de noviembre, a partir de las 18:00 horas, con pases diarios para grupos reducidos e inscripción previa, garantizando así una experiencia segura y bien organizada. El grupo Esphera Teatro será el encargado de la representación.

Los días 31 de octubre y 1 de noviembre estas actividades se prolongarán hasta las 23:30 horas. Los participantes deberán resolver enigmas, superar pruebas y mantener la calma para lograr escapar del inquietante sótano antes de que sea demasiado tarde. Una propuesta que, año tras año, se ha convertido en una de las más demandadas dentro de la programación juvenil municipal. La actividad, aunque es completamente segura, está recomendada a partir de los 12 años.

Experiencias fascinantes

El concejal de Juventud, Emilio Rodríguez, destacó en la presentación que con esta actividad se apuesta por un ocio alternativo y responsable, «pensado para que los jóvenes disfruten de experiencias emocionantes en un entorno seguro, creativo y cooperativo». Además, la programación se completa con la jornada 'Noche de juegos terroríficos', organizada en colaboración con la Asociación Lince Jugón, que ofrecerá una completa experiencia lúdica centrada en la temática de Halloween.

Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de juegos de mesa, partidas de rol y una gran partida multitudinaria al anochecer, fomentando la convivencia, la imaginación y el trabajo en equipo. Cada participante asumirá una identidad secreta, así como dos partidas de rol en vivo en las que la narración y la cooperación serán esenciales para avanzar en la historia.

Desde el Área de Juventud, se subraya que esta actividad representa a la perfección el espíritu de su programa de ocio alternativo juvenil, donde se ofrecen experiencias divertidas, seguras y creativas, «donde los jóvenes puedan compartir aficiones y valores de convivencia que fomentan la creatividad».