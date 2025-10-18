Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Emilio Rodríguez con los miembros de Esphera Teatro en la presentación de los actos. ANDÚJAR IDEAL

Halloween y Todos los Santos estarán llenos de propuestas para los más jóvenes

OCIO ·

La concejalía de Juventud, junto con Esphera Teatro y la Asoaciación Lince Jugón, han preparado Scape Rooms y varios juegos

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Sábado, 18 de octubre 2025, 18:17

Comenta

El área de Juventud ha presentado su programación especial con motivo de las celebraciones de Todos los Santos y Halloween, con dos originales propuestas que consolidan la apuesta municipal por un ocio alternativo, creativo y responsable entre la población más joven del municipio.

Una de las actividades más esperadas es la nueva edición de 'El Sótano de las Ánimas', un Scape Room ambientada en el misterio y el terror que volverá a llenar de emoción los sótanos del Palacio de Don Gome. La actividad se desarrollará del 28 de octubre al 2 de noviembre, a partir de las 18:00 horas, con pases diarios para grupos reducidos e inscripción previa, garantizando así una experiencia segura y bien organizada. El grupo Esphera Teatro será el encargado de la representación.

Los días 31 de octubre y 1 de noviembre estas actividades se prolongarán hasta las 23:30 horas. Los participantes deberán resolver enigmas, superar pruebas y mantener la calma para lograr escapar del inquietante sótano antes de que sea demasiado tarde. Una propuesta que, año tras año, se ha convertido en una de las más demandadas dentro de la programación juvenil municipal. La actividad, aunque es completamente segura, está recomendada a partir de los 12 años.

Experiencias fascinantes

El concejal de Juventud, Emilio Rodríguez, destacó en la presentación que con esta actividad se apuesta por un ocio alternativo y responsable, «pensado para que los jóvenes disfruten de experiencias emocionantes en un entorno seguro, creativo y cooperativo». Además, la programación se completa con la jornada 'Noche de juegos terroríficos', organizada en colaboración con la Asociación Lince Jugón, que ofrecerá una completa experiencia lúdica centrada en la temática de Halloween.

Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de juegos de mesa, partidas de rol y una gran partida multitudinaria al anochecer, fomentando la convivencia, la imaginación y el trabajo en equipo. Cada participante asumirá una identidad secreta, así como dos partidas de rol en vivo en las que la narración y la cooperación serán esenciales para avanzar en la historia.

Desde el Área de Juventud, se subraya que esta actividad representa a la perfección el espíritu de su programa de ocio alternativo juvenil, donde se ofrecen experiencias divertidas, seguras y creativas, «donde los jóvenes puedan compartir aficiones y valores de convivencia que fomentan la creatividad».

Publicidad

Top 50
  1. 1 El joven que ha abierto un bar en un pueblo de 493 habitantes y da hasta 50 comidas al día
  2. 2 La lluvia deja una quincena de incidencias, casas anegadas y carreteras cortadas en Íllora
  3. 3

    «Han sido veinte minutos muy intensos. Hemos pasado mucho miedo»
  4. 4 Los horarios de Kart Royale en Granada: desde las 09.00 hasta la fiesta final de madrugada
  5. 5 Una mujer de 64 años herida en la cabeza tras ser atropellada por el metro de Granada
  6. 6 Así es el hotel de Leo Messi en un lugar privilegiado de Andalucía
  7. 7

    «Vivo en Seattle, pero Granada recarga mi energía como la ciudad más bonita del mundo»
  8. 8 Cinco personas intoxicadas por un incendio en un restaurante del centro de Granada
  9. 9 «¿Por qué se tienen que adaptar mis padres? También puede hacerlo la sociedad»
  10. 10 Así ha sido la voladura en una de las canteras de Knauf en Escúzar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Halloween y Todos los Santos estarán llenos de propuestas para los más jóvenes

Halloween y Todos los Santos estarán llenos de propuestas para los más jóvenes