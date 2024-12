ISABEL RECA ALTOZANO Lunes, 9 de diciembre 2024, 20:20 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete

Para gustos, colores o mejor, luces de colores. La víspera de la celebración del Día de la Constitución, día 6 de diciembre, se procedía en la ciudad de Andújar, al encendido oficial del alumbrado extraordinario, con motivo de las fiestas de Navidad. Ni que la fecha hubiera sido a mediados de diciembre, que también cabría. Días llevábamos reclamando el encendido, por aquello de que otras ciudades lo hacen y esta hasta un par de días antes lo ha hecho años atrás.

Va a llegar el año de que nos den la bendición de la Misa de Difuntos el 2 de noviembre y le demos a la llave de la luz y luego pedimos ahorro y menos contaminación. Pero para más 'inri' lo que se ilumina y lo que se deja de iluminar; las calles que sí y la calles que no.; árbol aquí, árbol allí. Pues bien, empecemos porque alguien debía de explicar ya, de una vez que realmente ha pasado con la empresa de iluminación que tradicionalmente corría con estos menesteres y si su situación actual es la de poderlos atender. En cuanto a la decoración lumínica, cada quien tiene sus gustos y cada quien su distribución.

Empecemos por una Plaza de España, cuya obra de restauración (anterior gobierno) elogiamos de su belleza ha quedado diáfana y con otro estilo del habitual, que hay quien elogia y quien no; la polémica, que el árbol se 'ha plantado' en otra plaza, donde años atrás nos quejábamos que no se le daba vida. En el mismo lugar y con el mismo objetivo, el mercadillo medieval, que no es el de Ámsterdam, también se ha trasladado a dicho lugar. La calle San Francisco, cuya reciente asociación lleva reivindicando y luchando por recuperar el centro neurálgico que fue, va resurgiendo con la implicación de sus asociados. Que hay elementos del alumbrado que no gustan, pues ni antes ni ahora; que hay calles que ni una bombilla de colores, pues lamentable, pero de ahí a pedir cortar la calle o desvías el tráfico, para que pase el tren de navidad, es ir al caso de otro lugar de la localidad.

Sin embargo, en toda esta polémica, que es válida, pero excesiva, nadie ha recapacitado en lo que celebramos, menos mal que la Corporación Municipal, si. Estamos en Navidad, celebramos eso, la Natividad y mire usted por dónde, del Niño Dios. Pues bien, chillamos porque no hay árbol (costumbre exportada de otras tierras) y nadie baja la mirada de arriba, las luces, abajo, los escaparates de los establecimientos comerciales. Los hay bellísimamente adornados, pero busquen el motivo de la festividad y puede ser que en alguno, 'despistado' encuentre un trío llamado Jesús, José y María. Para completarlo, colgaduras y estelas se limitan al 'Felices Fiestas', con argumentos tan peregrinos, como el que Navidad sólo es el día 25 y que así se engloba a todos los que creen y los que no y va a ser que no. Que hasta San Antón, Pascuas son y no de Resurrección.

Que los Mago vinieron, con su leyenda, a adorar al Niño Dios y vuelvo a incidir en que celebramos la Natividad, como en abril la Romería y decimos Feliz Romería; claro que la Romería es romería, faltaría más. Puesto pues a sacar puntas al lápiz, siempre hay donde sacar. Se trata de, no de vivir, sino de convivir en un pueblo en paz, sin incitar al enfrentamiento por causas tan peregrinas. No se puede, ni se debe de consentir comportamientos tan impropios en actos oficiales, por el hecho de que no sean de nuestro agrado o de nuestra cuerda; existen formas y maneras de hacer patente lo que no gusta o lo que no es de nuestro agrado y colaborar en su mejora, pero no con determinadas formas.

La Navidad no, las actividades con motivo de la Navidad no han hecho nada más que empezar, esperemos que las sucesivas sean del agrado, lógico no de todo el personal, pero dejemos descansar las redes sociales, participemos de lo que se nos ofrece y seamos capaces de eso de una Feliz Navidad, en Paz, como nos deseó la centenaria Andrea Cristino en el encendido y pensando en aquellos que no podrán por circunstancias realmente de calado. Pensemos en el Levante español y no es una frase manida, es que mes y casi medio después, hay quien no tiene ni luz ni agua, en pleno siglo XXI y donde por desgracia también el desacuerdo, a gran escala, tiene su parte de culpa. Qué más da bombilla más, bombilla menos, árbol aquí, árbol allá. Que mayores y pequeños, en quienes se ha pensado esta Navidad, la disfruten como se merece.