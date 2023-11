NO ME GUSTA

ISABEL RECA ANDÚJAR Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

No me gustan los aires que vienen soplando en los últimos días, que derriban arboles de la Democracia y mueven turbulentas las aguas tranquilas de la Transición. Y no me gustan porque esos vientos han llegado incluso a la pacífica y algo pasota ciudadanía de Andújar que, a través de las redes sociales ha invitado.

Ayer domingo, a concentrarse y manifestarse ante la sede del PSOE local. Me da igual que sean muchos o que sean pocos, no me gustan las manifestaciones de estas características, convocadas a través de las redes sociales, por muchos argumentos que haya para ello. En este caso, está claro que la firma de una ley de amnistía a cambio de un solo voto es más que excesivo; pero lo es mucho más que una militancia socialista, incluida la local se manifiesten a través del voto a favor, eso si de un acuerdo entre formaciones políticas, legitimo, pero eludiendo la clave de es amnistía. Que hay argumentos locales para ello, pues sí. Recordar como el grupo socialista municipal no entro ni siquiera a debatir en el pleno de la Corporación una moción del PP relacionada con la situación política creada a nivel nacional, que lógicamente y por deducción, como españoles y andaluces que somos los iliturgitanos, también nos atañe. Quiere esto decir que estoy en contra de las manifestaciones, pues no. Digamos que al personal, al ciudadano de a pie le empieza a dar que pensar esas manifestaciones »en contra de», por decisiones unilaterales que nos atañen a todos y de forma un tanto calificativo de aquello que tanto desdeñábamos. Que incongruencia celebrar con todos los factos la continuidad de la monarquía parlamentaria en la Unidad de España, en la persona de la princesa Doña Leonor ynregalarle la foto del casi acuerdo de la independencia de una parte de esa España que defendemos con palabras y no con hechos. Así se ve desde la ciudadanía iliturgitana porque no podemos inhibirnos ya que somos una parte, minúscula pero parte, de un país llamado España y también debemos tener voz y si se empeñan, voto. No por ello, dejamos de entender, que el colectivo de la comunidad educativa del Conservatorio de Música reivindique el grado profesional. Tarden llegan esas manifestaciones, cuando desde el punto y hora que se vio su progresivo funcionamiento y como crecía el número de alumnos, no se reivindicó. Que llevan tiempo, y tanto., como lo lleva la ampliación del IES Jándula o las ventanas del IES Virgen de la Cabeza, pero es de un suponer que cuando se pierde el tren y más en una» estación» como la de Andújar que perdimos casi, por no decir la totalidad de los trenes, ahora resulta más difícil llenar las vías. Y somos, además tan originales que Andújar es galardonada a nivel andaluz por el cuidado de sus espacios verdes, cuando el civismo de la ciudadanía, en este terreno, diría yo que deja mucho que desear. Eso sí, que el citado galardón, según el concejal del área no sería posible sin la implicación de los trabajadores municipales». La Asociación Multisectorial de la Jardinería Andaluza (AMJA) nos ha otorgado el galardón 'Andalucía en Flor' por la gestión ejemplar de los jardines y espacios verdes, el cuidado del entorno urbano y el fomento de la educación ambiental, un premio que ha obtenido en un nivel de tres flores de cinco posibles. Un poco sorprendente si que nos resulta. Pero ahora vamos a tener la mejor ocasión para demostrarlo, cuando se abran al público, para su uso y disfrute, tanto los jardines de las remodeladas Plazas de la Constitución y Plaza de España y esas repoblaciones de zonas verdes llevadas a cabo en las pedanías estos meses y las actuaciones intensivas de limpieza y desbroce realizadas en verano. El uso social está garantizado, ahora hace falta el buen uso, así como el buen mantenimiento. Tiempo tendremos para constatarlo.