La Guardia Civil detiene a una vecina de Andújar por robo con fuerza

La Guardia Civil ha detenido a una persona de 37 años de edad, vecina de Andújar como presunta autora de un Delito de Robo con fuerza, cometido en el interior de una vivienda habitada, en la pedanía de Llanos del Sotillo, Los hechos ocurrieron el pasado mes de junio, cuando la Guardia Civil de Andújar recibió una denuncia por la sustracción de joyas por valor de unos 3.000 euros.

Como resultado de las gestiones realizadas por los investigadores encaminadas al esclarecimiento de los hechos, además de la inspección técnico-ocular realizada en la vivienda para obtener todos los indicios posibles, los agentes llevaron a cabo un amplio dispositivo de inspección en comercios de compra y venta de oro, que dio sus frutos con la localización, de las joyas sustraídas.

La detenida y las piezas de joyería sustraídas y recuperadas por los agentes de la Guardia Civil, fueron puestas a disposición de la Autoridad Judicial.