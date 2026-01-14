Grandes expertos vendrán al seminario sobre la fauna ibérica de Andújar

La tercera edición del Seminario 'Tesoros de la Fauna Ibérica. Parque Natural Sierra de Andújar', se va a celebrar los días 20 y 21 de ... marzo. Se trata una iniciativa consolidada que refuerza el compromiso municipal con la conservación de la biodiversidad, la educación ambiental y la divulgación científica, en estrecha colaboración con la UNED y la Diputación Provincial de Jaén.

La concejala de Educación, Azucena Cepedello, destacó en la presentación que este seminario pone en valor uno de los mayores tesoros naturales y patrimoniales del municipio, como es el Parque Natural Sierra de Andújar, «y refuerza el compromiso colectivo con su protección». La edil reiteró el compromiso del Ayuntamiento con este proyecto y con la educación superior, materializado a través del convenio anual con la UNED y de la inversión municipal de 13.000 euros, destinada tanto al desarrollo del seminario como al concurso de fotografía que lo acompaña.

El director de la UNED en la provincia de Jaén, Vicente Ruiz, anunció que los contenidos previstos que se abordarán, serán la fauna fluvial de Sierra Morena, los incendios forestales como una de las principales amenazas para la fauna silvestre, la importancia de la divulgación científica en los procesos de conservación y el estudio de especies emblemáticas como el gato montés y el lince ibérico.

Ponentes de prestigio

El seminario contará con la participación de ponentes de reconocido prestigio en el ámbito de la conservación y la divulgación ambiental, entre ellos José Ambrosio González, experto en ictiofauna y director del Parque Natural de Despeñaperros; Germán Bertol, director del dispositivo INFOCA, que abordará la problemática de los incendios forestales; Marcos Mayo, naturalista y divulgador científico, creador del podcast Maneras de Vivir Salvaje; José María Gil Sánchez, biólogo especialista en fauna silvestre, que centrará su intervención en el gato montés; y Miguel Delibes de Castro, referente histórico de la conservación de la naturaleza en España y figura clave en la recuperación del lince ibérico, que analizará los avances y retos de esta especie emblemática. La jornada del 21 de marzo estará dedicada a la parte práctica, con recorridos guiados y actividades de observación en el corazón del Parque Natural Sierra de Andújar, permitiendo a las personas participantes conocer el valor ambiental del entorno y compartir experiencias con expertos y naturalistas, en un espacio de convivencia y aprendizaje.

Diputación

La diputada de Gobierno Electrónico y Régimen Interior, Inés Arco, puso en valor el compromiso de la UNED de la provincia de Jaén con el territorio, «gracias a la ingente cantidad de actividades que desarrolla a lo largo de todo el año y en cualquier rincón de nuestra tierra». En esta línea, Arco resaltó que estas jornadas son otra muestra más del acercamiento del conocimiento por parte de esta institución educativa a la sociedad en el que conocimiento y divulgación se dan la mano. «Para reforzar un modelo de desarrollo sostenible ligado a la conservación de la fauna y a un turismo responsable».