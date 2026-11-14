El granadino Fran Calvo Pardo gana el III Concurso Nacional de Baile Flamenco Joven

El granadino Fran Calvo Pardo, ha resultado ganador del III Concurso Nacional de Baile Flamenco Joven 'Ciudad de Andújar', celebrado este viernes por la noche ... en el Teatro Principal, que albergó la gran final de este certamen, una cita dedicada al talento joven y al impulso del baile flamenco, que reunió a los finalistas, sus familias y a los aficionados a este arte en una noche de éxtasis flamenco, donde el numeroso público que se concentró en el teatro, disfrutó de lo lindo del desenlace de la gran final, a la que accedieron los tres jóvenes artistas.

Andrea Morales Pérez, de Marbella, quedó en segundo lugar, e Inmaculada Carmona Jiménez, de Puente Genil, alcanzó el tercer puesto. Los tres finalistas resultaron de la celebración de las cuatro semifinales previas con la participación de 16 concursantes procedentes de distintos puntos de España, como Granada, Jaén, Sevilla, Córdoba, Málaga, Madrid y Barcelona, además de una participante de Estonia afincada en Madrid. Estas pruebas clasificatorias tuvieron lugar en las semanas previas a la final en la sede de la peña flamenca Los Romeros de Andújar, donde los concursantes mostraron un elevado nivel artístico y derrocharon calidad de las actuaciones, poniendo de relieve el interés y la preparación de una juventud que disfruta del flamenco y trabaja para seguir creciendo dentro de esta disciplina.

Gran final

De ahí salieron los tres finalistas, que demostraron su valía, arte y poderío sobre las tablas del Principal. El jurado estuvo integrado por Pilar Algaba, directora de su propia academia de baile; Tania Alcalá, directora de la Academia de Baile Tania Alcalá; y Antonio García Cuenca. Diego Llori Trujillo sirvió como apoyo al jurado, mientras que la concejala de Cultura y Educación Azucena Cepedello ejerció como presidenta. Sus integrantes realizaron la deliberación, mientras se producía la actuación de la cantaora Mónica Mata y de guitarrista Mario Moraga, quienes se dedicaron de amenizar las semifinales en la sede de la peña flamenca de Andújar. La presentadora Laura Caballero fue la encargada de dar a conocer a los ganadores de los distintos premios.

La concejalía de Cultura y la peña flamenca Los Romeros organizaron el III Concurso Nacional de Baile Flamenco Joven 'Ciudad de Andújar', una cita que coincidió en la antesala de la conmemoración del Día Internacional del Flamenco y que volvió a poner el foco en el talento de las nuevas generaciones del baile flamenco. Este certamen se ha consolidado como una plataforma para impulsar y dar visibilidad a jóvenes bailaores de entre 18 y 35 años. El certamen ha supuesto, además, una oportunidad para seguir acercando este arte al público y respaldar a quienes representan su futuro.

Desde el año 2016, se viene organizando este Concurso Nacional de Jóvenes Flamencos Ciudad de Andújar, que además de promocionar el flamenco entre los aficionados, garantiza el futuro de la afición al arte jondo. En un principio arrancó en la modalidad de cante, hasta que en el año 2023, los organizadores incluyeron la modalidad de baile, que se viene organizando de una manera alternativa.