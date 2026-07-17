El Gran Poder de Andújar y el Ayuntamiento mantienen un encuentro para comenzar a planificar el 75 Aniversario de la Hermandad

La Comisión del 75 Aniversario de la Hermandad del Gran Poder de Andújar ha mantenido una reunión institucional con el alcalde de la ciudad, Francisco ... Carmona y la concejala de Fiestas Patronales y Tradiciones, María José Fuentes para explicar el programa de actividades que se desarrollarán con motivo de esta efeméride tan significativa.

Durante el encuentro, celebrado en el Ayuntamiento, miembros de la comisión han expuesto las principales líneas del calendario conmemorativo diseñado para este momento tan especial, además de las diferentes iniciativas previstas y de diversa índole que buscarán poner en valor el legado de la hermandad, así como reforzar su vinculación con Andújar y toda la comarca.

Según ha explicado el presidente de la comisión, Luis Corbella, «esta celebración pretende convertirse en un acontecimiento destacado para la sociedad andujareña, debido a la enorme repercusión que los diferentes actos tendrán en sectores como el turismo, la hostelería o el comercio, ya que el movimiento de nuestra hermandad trasciende más allá de estrictamente religioso y devocional».

En este sentido, los representantes municipales han mostrado un gran interés por el programa presentado, trasladando su disposición a colaborar en aquellas iniciativas que contribuyan al enriquecimiento cultural de Andújar. «Desde el gobierno municipal queremos prestar todo el apoyo posible en esta cita histórica, valorando además el enorme trabajo que nuestras cofradías vienen desarrollando a lo largo de su trayectoria», ha afirmado el regidor.

La conmemoración de este aniversario supone una ocasión única para recordar el papel fundamental que esta corporación del jueves santo ha desempeñado en la vida religiosa, social y cultural de Andújar, a lo largo de tres cuartos de siglo, consolidándose como uno de los colectivos cofrades referentes de la ciudad.

Por último, la comisión ha transmitido su agradecimiento por el compromiso del consistorio, destacado la importancia de la cooperación entre entidades públicas y el tejido asociativo y religioso para el desarrollo de este tipo de proyectos que, sin duda, redundan en beneficio del municipio y de su proyección. «Invitamos a todos los cofrades, devotos del Señor y a la ciudadanía en general a formar parte de un acontecimiento llamado a dejar una huella especial», han concluido.