Gran implicación social y colectiva en Andújar para erradicar la violencia machista

El Ayuntamiento ha celebrado este martes el acto institucional del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, presidido ... por el alcalde Francisco Carmona, y que contó con la presencia de la concejal de Mujer e Igualdad, Rosa Sola, miembros de la Corporación Municipal, representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, así como agentes sociales y sanitarios del municipio, todos ellos implicados en la protección de las víctimas y en la lucha contra cualquier forma de violencia hacia las mujeres.

Durante el acto, se procedió do a la lectura del manifiesto, mostrando un año más el compromiso firme y coordinado de las instituciones locales. La jornada continuó con la actividad central, la tercera edición de 'El túnel de la violencia tiene salida', una propuesta teatralizada que se articuló en cinco escenas dramatizadas, cada una de ellas basada en las distintas formas de violencia que pueden sufrir las mujeres, incluidas aquellas que a menudo se normalizan o pasan desapercibidas. A través de esta iniciativa, la ciudadanía identificó realidades cotidianas, reflexionar sobre ellas y conocer los recursos disponibles en el municipio para ayudar, acompañar y fortalecer a las víctimas. Esphera Teatro se encargó de programar las intrpretaciones.

La artista baezana, Fina Checa, fue la encargada de la lectura del manifiesto. Es la protagonista hasta este viernes día 28 de noviembre de la exposición de pintura 'Ser Mujer', una muestra cargada de sensibilidad y fuerza creativa que ha invitado a reflexionar sobre la identidad, la pasión y la experiencia femenina a través del arte. Varias de las obras han sido cedidas para formar parte de la exposición conmemorativa del 25 de noviembre. Fina Checa recibió un reconocimiento en el transcurso de acto.

Concienciación ciudadana

El Ayuntamiento ha reforzado este año el enfoque educativo, con talleres destinados a todos los centros de Primaria, Secundaria y Bachillerato del municipio. Estas acciones abordarán la corresponsabilidad, el respeto, la igualdad y la prevención de la violencia. También se incorporará un escape room pedagógico que permitirá al alumnado identificar señales de violencia y comprender la importancia de pedir ayuda.

La programación se extiende a la ciudadanía adulta y personas mayores, con talleres específicos sobre control, agresión, violencia psicológica y otros comportamientos arraigados que se pretende erradicar. Sola recordó que, «la sensibilidad no termina en el aula, debemos llegar a todas las edades y a todos los ámbitos de la ciudadanía», remarcó.

La concejala expresó un agradecimiento especial a todas las entidades implicadas, reconociendo la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; el personal sanitario del Hospital Alto Guadalquivir y los centros de salud locales; Protección Civil; y el área de Servicios Sociales Comunitarios, que incluye el Centro Municipal de Información a la Mujer.

Rosa Sola destacó la contribución de asociaciones y vocalías de mujeres del municipio y sus pedanías, por su compromiso y trabajo continuado durante todo el año. El programa incorpora actividades organizadas por colectivos locales, entre ellas la conferencia impartida por la Asociación de Mujeres Progresistas IRIS; un taller de gestión emocional promovido por Libélula Doradas; la presentación del Certamen de Cortos Miradas de Mujer, a cargo de Violetas de Izquierda; y la clausura de la exposición Ser Mujer, organizada por Andrusha con la colaboración de la Escuela Oficial de Idiomas.