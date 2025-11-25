Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

REPRESENTANTES DE LOS DISTINTOS ORGANISMOS POSAN CON LOS ESLOGAN. ANDÚJAR IDEAL
La tercera edición de 'El túnel de la violencia tiene salida' identificó esas formas de violencia que pasan desapercibidas

Gran implicación social y colectiva en Andújar para erradicar la violencia machista

25-N ·

Colectivos de mujeres, las Fuerzas de Seguridad, los centros sanitarios, jóvenes y adultos participan en el acto institucional como símbolo de unión para exterminar la lacra

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Martes, 25 de noviembre 2025, 19:51

Comenta

El Ayuntamiento ha celebrado este martes el acto institucional del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, presidido ... por el alcalde Francisco Carmona, y que contó con la presencia de la concejal de Mujer e Igualdad, Rosa Sola, miembros de la Corporación Municipal, representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, así como agentes sociales y sanitarios del municipio, todos ellos implicados en la protección de las víctimas y en la lucha contra cualquier forma de violencia hacia las mujeres.

