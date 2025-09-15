Gran afluencia al Sup Paddle Surf Festival celebrado en el Encinarejo

ANDÚJAR IDEAL Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:39 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Andújar celebra la celebración de la sexta etapa del circuito de paddle surf, el Sup Paddle Surf Festival desarrollada este fin de semana en el embalse de El Encinarejo, que ha reunido a más de 110 deportistas procedentes de distintas provincias andaluzas y de otras comunidades, acompañados por familiares, clubes y visitantes.

Esta gran afluencia ha convertido la cita en un motor de dinamización social, deportiva y turística para la ciudad y su entorno. El evento, organizado por el Club Sierra Morena SUP con la colaboración del Ayuntamiento de Andújar, ha contado con competiciones oficiales en distintas modalidades federadas de Andalucía y la participación de la Federación Española de Paddle Surf, además de deportistas de élite a nivel nacional.

El impacto en el municipio se ha percibido especialmente en la hostelería, el comercio y los servicios asociados, gracias a la llegada de visitantes durante todo el fin de semana. Se calcula que centenares de personas han disfrutado no solo del evento deportivo, sino también de la riqueza cultural y natural de Andújar. Además de las pruebas deportivas, el programa incluyó actividades paralelas como kayak nocturno, observación de estrellas, rutas de avistamiento y pequeñas competiciones recreativas, que reforzaron el carácter familiar y divulgativo de la cita.

El enclave de El Encinarejo, distinguido con bandera azul por la calidad de sus aguas y servicios, se consolidó como escenario privilegiado para la práctica de deportes al aire libre y la promoción del turismo sostenible. El Ayuntamiento de Andújar agradece especialmente la implicación de Protección Civil y Bomberos de Andújar, cuya labor fue fundamental para garantizar la seguridad de participantes y asistentes, así como el trabajo organizativo del ClubSierra Morena SUP, clave para el desarrollo de un evento que ha superado todas las expectativas.

Con esta sexta etapa, Andújar no solo refuerza su posición como sede obligada del circuito de Paddle Surf, sino que se consolida como un destino destacado de deporte outdoor, naturaleza y turismo activo a nivel regional y nacional.

