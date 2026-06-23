El Gobierno de España ejecutará un total de 21 proyectos para prevenir futuras inundaciones

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha destacado la acción inversora del Gobierno de España en el municipio alcanza los 21 proyectos por ... valor de más de 52,5 millones de euros, que ejecutará el Ayuntamiento, con el fin de hacer frente a los daños producidos en infraestructuras municipales tras el temporal del pasado invierno y prevenir futuras inundaciones en el eje del río Guadalquivir a su paso por la ciudad.

A esta inversión, se suma el respaldo del Gobierno de España a otros proyectos estratégicos financiados con fondos europeos para avanzar en la transformación urbana y ambiental de Andújar. Entre ellos se encuentra la estrategia EDIL, dotada con 10,5 millones de euros, de los que nueve millones proceden de fondos FEDER y 1,5 millones corresponden a la cofinanciación local. Estos recursos permitirán impulsar actuaciones de regeneración urbana, sostenibilidad ambiental, recuperación de espacios degradados y mejora de la cohesión entre los distintos barrios de la ciudad.

Manuel Fernández ha subrayado que la principal actuación contempla el desmantelamiento y retranqueo de la mota de defensa del Guadalquivir y el recrecimiento del camino de la Vega-Poblado del Sotillo, con una inversión superior a 35,5 millones de euros. El subdelegado ha añadido que se van a construir equipamientos como la nueva red de saneamiento, aliviadero y estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de los polígonos industriales de 'La Estación' y 'Guadalquivir' la nueva estación de bombeo de aguas residuales con aliviadero al río Guadalquivir en el camino de la Isla

Ayudas a agricultores

El subdelegado del Gobierno ha recordado que, para paliar los daños del temporal en el sector agrario, el Ministerio de Agricultura está procediendo al pago de más de seis millones de euros a los titulares de 501 explotaciones del municipio. Se trata de un primer pago, ya que quedan pendientes otras dos relaciones de beneficiarios que se publicarán próximamente. Además, se destinarán otros 244.224 euros a la reparación de diversos caminos rurales. Fernández ha indicado que la inversión en Andújar forma parte de un paquete de más de 400 millones del Gobierno de España para financiar el 100% de la reconstrucción de infraestructuras dañadas por las borrascas en 94 municipios de la provincia jienense.