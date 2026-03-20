El Gobierno de España blinda su apoyo a los agricultores de la Comarca tras las borrascas

El Partido Socialista ha valorado muy positivamente el decreto estatal de ayudas extraordinarias, que asciende a más de 2.100 millones de euros, destinados a ... profesionales del sector agrario, los cuales podrán recibir entre 5.000 y 25.000 euros de ayudas directas del Gobierno de España para paliar los daños producidos por el paso de las borrascas.

Así lo ha manifestado la diputada del Congreso, Ana Cobo durante una rueda de prensa celebrada en la sede de la agrupación local del PSOE de Andújar, en la que ha destacado «la rápida y eficaz respuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez ante los perjuicios que las lluvias han causado en numerosas zonas de la provincia, que cuenta con unos 88.000 agricultores y ganaderos».

En este sentido, Cobo afirma que «existe un férreo compromiso con todo el territorio jiennense, declarado como zona afectada debido a las numerosas pérdidas que ha sufrido, por ejemplo, el olivar». De hecho, añade «Andújar es una de las poblaciones con mayor extensión de suelo agrícola de la provincia, contando con unas 26.000 hectáreas de explotación».

Igualmente, ha recordado que «además de los más de 5.000 agricultores/as andujareños/as que podrán llegar a beneficiarse de estas medidas, la Diputación Provincial también ha impulsado un Plan de Choque de 50 millones de euros para ayudar a recuperar las infraestructuras, instalaciones y equipamientos que se han visto dañados, colaborando con los ayuntamientos».

Frente a esta contundente respuesta de las administraciones gobernadas por el PSOE, lamenta que la Junta de Andalucía y el Partido Popular «no esté a la altura» denunciando «el abandono al que Moreno Bonilla somete a la provincia y a sus agricultores desde 2019», ha dicho.

Por último, el portavoz del Grupo Municipal Socialista de Andújar, Manolo Vázquez ha agradecido el interés demostrado por el Gobierno central, indicando que «desde el primer minuto se han atendido los problemas de las familias afectadas por las lluvias y las inundaciones y, ahora, se seguirá trabajando para que las ayudas lleguen lo antes posible donde más se necesitan», concluye.