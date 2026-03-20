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MANUEL VÁZQUEZ Y ANA COBO. JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

El Gobierno de España blinda su apoyo a los agricultores de la Comarca tras las borrascas

TEMPORAL ·

El PSOE pone en valor las ayudas directas de hasta 25.000 euros que podrán beneficiar a más de 5.000 profesionales del sector agrario en Andújar

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Viernes, 20 de marzo 2026, 19:25

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El Partido Socialista ha valorado muy positivamente el decreto estatal de ayudas extraordinarias, que asciende a más de 2.100 millones de euros, destinados a ... profesionales del sector agrario, los cuales podrán recibir entre 5.000 y 25.000 euros de ayudas directas del Gobierno de España para paliar los daños producidos por el paso de las borrascas.

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