El Gobierno central actuará en los cauces de los ríos de Andújar tras el temporal

. El coordinador del grupo parlamentario socialista, José Latorre, anunció ayer en la sede de la agrupación local socialista, que Andújar será una de las ... grandes beneficiarias de la inversión de 261 millones de euros que el Gobierno de España va a ejecutar para la limpieza y restauración de cauces de los ríos en Andalucía.

Latorre, quien estuvo acompañado de la secretaria general de los socialistas andujareños, Micaela Navarro, explicó que a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) se van a destinar 61 millones de euros para actuaciones de emergencia en terrenos de dominio público hidráulico para limpiar y retirar sedimentos para que los cauces del río Guadalquivir y de los arroyos se queden en condiciones para poder recibir nuevas lluvias. Está contemplado que s actúen en todos los arroyos que atraviesan el municipio y en la zona del río Guadalquivir.

Asimismo, también habrá otra partida de 200 millones de euros para actuaciones en cauces municipales, que son competencia de los ayuntamientos, que, «lo único que van a tener que hacer es decidir cómo quieren actuar, porque el dinero vendrá del Gobierno de España», reseñó Latorre, quien añadió que se tratan de inversiones de gran calado, «que vamos a tener gracias también a la gestión del PSOE y del grupo socialista de concejales, que han estado presionando en positivo para que no nos olvidásemos de una cuestión que es relevante para Andújar y su comarca», señaló.

Decreto

La secretaria general del PSOE de Andújar, Micaela Navarro, se refirió al decreto del Gobierno que contempla más de 7.000 millones de euros para ayudar a los perjudicados por las borrascas del pasado mes de febrero. Lamentó que por parte del Ayuntamiento de Andújar la información que se está facilitando para acceder a esas ayudas es nula. «No conocemos ningún tipo de campaña de información específica para que las personas de Andújar, tanto agricultores como vecinos con daños en sus viviendas en el casco urbano, puedan acceder a esas ayudas», afeó la dirigente socialista.

Navarro subrayó que estar en política es una forma de ser útiles a la ciudadanía y valoró en este sentido el trabajo del PSOE de Jaény del grupo parlamentario socialista para dar a conocer estas medidas del Gobierno, «con un decreto y una cantidad importante de dinero que tienen que servir para ayudar a las familias afectadas por los efectos del temporal», concluyó.