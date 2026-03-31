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SITUACIÓN DEL ARROYO MINGUILLOS DURANTE LAS BORRASCAS Y COMPARECENCIA DE MICAELA NAVARRO Y JOSÉ LATORRE. GONZÁLEZ

El Gobierno central actuará en los cauces de los ríos de Andújar tras el temporal

MEDIO AMBIENTE ·

José Latorre anunció ayer que el municipio será uno de los grandes beneficiados de las inversiones para limpieza y restauración

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Martes, 31 de marzo 2026, 13:05

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. El coordinador del grupo parlamentario socialista, José Latorre, anunció ayer en la sede de la agrupación local socialista, que Andújar será una de las ... grandes beneficiarias de la inversión de 261 millones de euros que el Gobierno de España va a ejecutar para la limpieza y restauración de cauces de los ríos en Andalucía.

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