El Gobierno autoriza la licitación de las obras de rehabilitación del firme en la A-4 a su paso por Andújar por 22,5 millones de euros

El Consejo de Ministras y Ministros ha autorizado hoy la licitación del contrato de obras de rehabilitación estructural y superficial del firme de la Autovía ... del Sur (A-4) a su paso por el término municipal de Andújar, en la provincia de Jaén, por un valor estimado de 22,5 millones de euros (IVA no incluido).

La actuación, que se desarrollará entre los kilómetros 312,950 y 329 de la autovía, a lo largo de unos 16 kilómetros. Los trabajos persiguen el objetivo de mejorar el estado del pavimento y reforzar sus características estructurales y superficiales, incrementando la seguridad vial y el confort de circulación, además de prolongar la vida útil de la infraestructura.

Las obras previstas incluyen la rehabilitación del firme del tronco principal incluyendo arcenes, de los enlaces, vías de servicio y estructuras. Se plantea un fresado inicial en función del grado de deterioro y el tráfico soportado, así como una reposición posterior. Además, en la mayoría de los casos se propone un recrecido, lo que implica la subida de la rasante.

Asimismo, se contempla la reposición de los elementos que hayan sido afectados por las obras, como son las espiras de las estaciones de aforo, las juntas de dilatación de las estructuras, la señalización horizontal, los elementos de balizamiento y los sistemas de contención.

Esta actuación se enmarca en el Plan para la mejora de los firmes de la Red de Carreteras del Estado que genera un impulso significativo para mejorar la calidad de servicio de la infraestructura viaria estatal existente. Dicho Plan se suma al esfuerzo inversor en el programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado.