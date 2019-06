PSOE y Adelante Andújar dicen unirse para acercar más la política local a la gente Giro progresista para animar la ciudad Representantes de Izquierda Unida y PSOE el pasado viernes en un hotel de la ciudad tras la rúbrica del pacto. / J. C. G. POLÍTICA La implicación de los vecinos en la vida del Ayuntamiento y la atención al empleo señalan que son claves para cambiar el signo de la política local JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDUJAR CORRESPONSAL Miércoles, 19 junio 2019, 13:03

Un total de 11 medidas integran el pacto de gobierno PSOE- Adelante Andújar (confluencia de izquierdas formada por Izquierda Unida y Podemos), donde se asentarán las bases del desarrollo de la ciudad en los próximos cuatro años, algunas de las cuales emanan de los acuerdos plenarios de los últimos años «que solo miran los intereses generales de la ciudad», señalan desde ambas formaciones, que siguen abriendo la puerta a Andalucía Por Sí como abogando al entendimiento con el resto de administraciones, independientemente del color político.

Uno de los retos primordiales que se han marcado los socios de gobierno es el acercamiento del Ayuntamiento a la ciudadanía, fomentar la participación de la gente en la vida diaria del Ayuntamiento, «se tiene que notar la impronta de que somos de izquierdas, porque si no promovemos la participación estamos abocado a una sociedad más conservadora y reaccionaria por parte de los sectores más juveniles de la población y por ello proponemos acercar la administración local a la sociedad», ha adelantado el edil de Adelante Andújar, Juan Francisco Cazalilla.

Los socios de gobierno colocan el Plan Estratégico como uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de Andújar en los próximos cuatro años (aquí ya cuentan con el consenso de todos los grupos políticos) y se comprometen a mejorar los instrumentos de transparencia municipal y de participación municipal, no seguir privatizando servicios municipales, la limitación de la subida de las tasas y de los precios públicos, la necesidad de hacer un nuevo Plan de Ajuste en el Ayuntamiento, potenciar el proyecto de Presupuestos Participativos, destinar partidas a las personas que peor lo están pasando, fomentar la facilidad en el acceso a la vivienda, el mantenimiento de los jardines y espacios públicos, la puesta en marcha del proyecto de adecuación de la ribera del río Guadalquivir, no colaborar económicamente es espectáculos públicos que conlleven maltrato animal, (salvo espectáculos taurinos) y sentar las bases para el desarrollo industrial y económico de Andújar con el telón de fondo el Centro Logístico Intermodal «este tema lo plantee en la reunión que mantuve con el portavoz del PP, porque debemos tener anchura de miras y hay cuestiones de Estado en la que no merecemos estar estancados», ha subrayado el recién investido alcalde, Paco Huertas. Los dos grupos políticos van a crear una comisión de seguimiento que también se convocará para la elaboración de los Presupuestos Municipales y de las Ordenanzas Municipales y el cumplimiento de los programas electorales.

Recta del Sotillo

El primer edil ha advertido una sintonía en los últimos años entre el PSOE y la Junta a la hora de empujar por el desarrollo del centro logístico en la recta del Sotillo y ha añadido que en estos últimos cuatro años se ha trabajado de una forma conjunta con la Junta de Andalucía en la redacción provisional del Plan Funcional. El Ayuntamiento se está encargando de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana «mantuvimos una reunión con el actual delegado de Fomento, que vamos a retomar una vez pasado el periodo electoral». El alcalde seguirá trabajando por la fórmula de la cooperación entre Junta y Ayuntamiento y ya se ha descalbagado por completo la idea de compensación programada en el año 2007 por el Ayuntamiento, debido a que muchos propietarios de los terrenos de la recta del Sotillo salieron mal parados.

Un acuerdo que se llevaba fraguando desde hace tiempo

A la espera de que se dan a conocer las funciones de los concejales esta semana, mucho se ha dicho respecto a las negociaciones y mucho también lo que se ha callado por las estrategias de todos los partidos.

Al final ha fructificado el acuerdo de dos partidos que llevaban tiempo fraguándolo y que ya se pudo ver en la aprobación de los Presupuestos de este año en enerom aunque IU ha sido más proclive a pactar con el PSOE que Podemos. El alcalde ha tenido en su cabeza el tripartito con los andalucistas, pero desde sus filas socialistas se lo han desaconsejado, porque no le han gustado los gestos de los andalucistas, como las críticas que han lanzado en la campaña, tentativas de pacto hacia la derecha (de todas las conversaciones y sus contenidos estuvo enterado en el PSOE) y que aireasen colocaciones de familiares cercanos en redes sociales. También se intentó consumar otro tripartito sin el PSOE alentado por el PP, pero IU mostró su negativa en una segunda reunión que mantuvo con el PP. El ofrecimiento a intermediar con la Junta por parte de la andalucista Encarna Camacho, las críticas que hizo por la no asistencia de la Junta al foro logístico (puso argumentos del delegado Jesús Estrella sin citar a la Diputación que lo organizó yq ue sabía los verdaderos motivos) y los malos augurios de Camacho al pacto por estar conformado por partidos de distinto signo al de la Junta, alimentaron las sospechas de los socialistas de un acercamiento entre Estrella y Camacho que se han significado por sus constantes reproches y enfrentamientos.

Andalucía por Sí ve traición en el PSOE y en la figura del alcalde, porque desde esta formación se apunta que se enteraron minutos antes y por terceras personas del anuncio del ' preacuerdo' entre PSOE y Adelante Andújar. Esa misma mañana el PSOE y los andalucistas tuvieron una reunión.