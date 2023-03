Este pasado fin de semana ha tocado, en la ciudad de Andújar, el giro a la izquierda. El acto programado por el PSOE local para presentar a los seis candidatos de las ciudades de más de 20.000 habitantes, en el Teatro Principal, contó con el desembarco de la ministra portavoz Isabel Rodríguez y del secretario general socialista de Andalucía Ángel Espadas, convocados por el secretario general jiennense Francisco Reyes y como anfitrión el alcalde de Andújar, Pedro Luis Rodríguez.

Pese a los grandes 'espadas', y no sólo por el del apellido, los socialistas no lograron llenar el auditorio, ni siquiera el patio de butacas, que en otras ocasiones y con menos poderío en la convocatoria, se ha visto a rebosar y con un entusiasmo que no fue el de esta ocasión. Expertos en la materia aseguraban que ahora no es el momento de la formación, cuando los aires en Andalucía soplan a favor del PP, que están en su momento. La ministra, esquiva, entró con la velocidad del 'ave', que no tenemos y salió de la misma manera, en su coche de cristales tintados y rodeada de los lógicos guardaespaldas, pese a afirmar que estaba casi en su tierra, pues no en vano ha sido alcaldesa de Puertollano, a un paso del Santuario de la Virgen de la Cabeza, al que si bien no conoce, no dejó de referirse, quizás conocedora que en la lista iliturgitana esta nada más y nada menos que el presidente de su Cofradía Matriz, quien , al parecer lo seguirá siendo mientras sea cargo electo.

Para Isabel Rodríguez, que los alcaldes y alcaldesas son la mejor tarjeta de presentación del PSOE, no faltó, en su discurso, en el escenario del Teatro, como en todos los intervinientes, el tema de la buena gestión que de la pandemia ha hecho desde el gobierno socialista, de la nación al último Ayuntamiento gestionado por el PSOE, los reproches a la gestión sanitaria del PP de recortes en la pública de Andalucía, a favor de la privada. Su discurso, lleno de elogios al mejor gobierno y presidente que ha tenido España», no tuvo ni una sola propuesta para los municipios cuyos candidatos, a excepción del de Linares que tuvo que ausentarse, ocupaban estrado, sólo la actuación del CETEDEX. Muy generalista, tampoco le falto la referencia a la patética moción de Vox, que como no, le sirvió para acusar al líder de la oposición Feijoo de esconderse de ella.

Sólo hubo intervenciones de Espadas, Reyes y el alcalde anfitrión, el de Andújar, Pedro Luis Rodríguez, que se sentía altamente orgulloso de que su partido hubiese elegido la ciudad que piensa seguir gobernando, los próximos cuatro años, para este acto. Tanto en la puesta en escena, como en las declaraciones previas ante los medios de comunicación, los argumentos para optar por las lista socialistas el 28 de mayo, fueron la buena gestión de la pandemia, por su parte, la mala situación de la Sanidad Andaluza, como ejemplo para no votar al PP y la Educación.

Se sucedieron los reproches a Feijoo y los suyos y Espadas, que estaría presente en Jaén capital en la manifestación contra la Sanidad Andaluza, invitó a participar en ella y a trabajar por teñir de rojo todos los mapas tras las próximas elecciones municipales.

Sentirse orgulloso de los 67 alcaldes y alcaldesas socialistas de la provincia de Jaén fue la manifestación de Francisco Reyes, que espera aumentar dicha cifra el próximo mes de mayo, basando sus expectativas en unos programas electorales que levantaran la ilusión de la ciudadanía. El candidato a la alcaldía de Andújar Pedro Luis Rodríguez no ofreció nada nuevo, hasta conocer el programa electoral. Volvió a reincidir en los argumentos ya conocidos de la reducción de la deuda municipal, al amor que como el resto de los candidatos allí presentes, les une por sus respectivos pueblos, su gobierno de buena gestión, ejemplo de progreso para Andújar y una petición a la ministra de que los fondos se envíen directamente a los Ayuntamientos.

El resto de los candidatos de Jaén, Linares, Alcalá la Real, Martos y Úbeda se dieron a conocer a través de un video, sin intervención directa y los iliturgitanos se quedaron a la espera de lo que será la tercera presentación y la más esperada para estas próximas elecciones municipales, la de la lista y a ser posible el programa, sin tener que esperar a más convocatorias. El giro a la izquierda, hasta el momento, sólo conocemos ciento ochenta grados, nos quedan los otros ciento ochenta, mientras de la derecha, PP, que no la ultraderecha de Vox, ya conocemos toda la circunferencia, candidato, lista y programa.