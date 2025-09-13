La gente se rebela en las calles contra el proyecto de la planta de biogás en Andújar

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ CORRESPONSAL Sábado, 13 de septiembre 2025, 11:58 Comenta Compartir

Centenares de personas han participado este sábado en manifestación convocada en la ciudad para pedir la paralización del proyecto de la planta de biogás que se pretende implantar en el municipio. La protesta se ha inciado con la concentración en la Plaza de España, donde se procedió la lectura del manifiesto y a la recogida de firmas. Los manifestantes enfilaron después el centro de la ciudad. A los vecinos y miembros de la Plataforma Stop a la Planta de Biogás, acompañaron representantes de los grupos políticos de la oposición del Ayuntamiento de Andújar. Las manifestantes reclamaron la presencia del Gobierno Municipal con la frase:«Carmona Limón, Asómate al Balcón», ya que la marcha se inició a las puertas del Ayuntamiento.

La plataforma convocó la manifestación con el lema 'Ni tan grande ni tan cerca'. Uno de sus coordinadores, Francisco Carrillo, ha dejado claro que no se oponen a este tipo de tecnología que obtiene gas de residuos, per exige que se desarrolle siguiendo criterios científicos serios, a un tamaño adecuado, «a nuestro municipio, con un estudio de disponibilidad de materia prima detallado y realista y a una distancia de núcleos de población que no de lugar molestias a nuestros vecinos», propone.

La plataforma demanda que la empresa certifique el uso exclusivo del alperujo, «dejando sin efecto la licencia de actividad si se incumple». Ha recogido 8.432 firmas, que el pasado día 3 de septiembre entregaron en el Ayuntamiento. Una acción que vino motivada amparándose en informes técnicos que contempla, «de lo poco beneficioso que es este proyecto para la localidad», de ahí que este colectivo , exige a las autoridades que reconsideren su postura, «porque queremos vivir en salud y sin malos olores», subraya la plataforma creada en la última semana de agosto.

La plataforma Stop Planta Biogás de Andújar precisa que la planta se pretende instalar a menos de dos kilómetros de San José de Escobar y entre dos y cinco kilómetros de los poblados de Los Villares, La Parrilla y La Quintería. Avisa de que no será hermética y en este sentido, constata, que existe un riesgo de malos olores y contaminación del aire. Remarca que tendrá una 12 hectáreas de superficie e informa de que se quiere instalar en una zona de paso de linces. Hablan de la posibilidad de la reproducción de balsas estancadas con la aparición del 'mosquito del Nilo'. Además, alertan de filtraciones de acuíferos en la zona.

La versión de alcalde

El alcalde, Francisco Carmona, dice expresar su respeto por la protesta de los vecinos y aseguró que desde el Ayuntamiento se está trabajando de forma rigurosa, «no daremos un paso al frente si se perjudica a los vecinos y estamos ante un trámite de solicitud y confiamos en el trabajo de autorización de la Junta». Carmona señaló que municipios donde gobierna el PSOE se van a levantar estas plantas.

Pues el PSOE de Andújar indica que quedan explicaciones pendientes en relación a la instalación de la planta de biometanización que, bajo su opinión, «sigue generando mucha preocupación e inquietud entre los vecinos y vecinas de las zonas afectadas». Este grupo político ha presentado 10 alegaciones a este proyecto, ante lo que considera una falta de información y transparencia por parte del equipo de gobierno.

Temas

Andújar