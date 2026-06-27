El Gazpacho Flamenco alcanza su madurez en su cénit y plenitud

El Palacio de los Niños de Don Gome ha sido escenario este viernes de la celebración de la 40ª edición del Gazpacho Flamenco de ... Andújar, una de las citas más consolidadas y representativas del panorama cultural y flamenco de la provincia, organizada por la Peña Flamenca Los Romeros con la colaboración del Ayuntamiento de Andújar.

El acto ha contado con la asistencia de la concejal de Cultura, Azucena Cepedello, y el concejal de Patrimonio, Manuel Fernández, junto a representantes de la Peña Flamenca Los Romeros, en una velada que ha puesto de manifiesto la fortaleza y continuidad de esta histórica iniciativa cultural, que forma parte esencial de la programación flamenca de la ciudad.

Durante la noche, el público ha podido disfrutar de un cartel de primer nivel, encabezado al cante por David Palomar, acompañado a la guitarra por Rubén Lara y las palmas de Anabel Rivera y Jorge Bautista. También ha actuado Luis El Zambo, con la guitarra de Domingo Rubichi y el acompañamiento de Álex de Tota y Luis de Rebeco, además de la cantaora La Yiya, junto a Niño Seve y las palmas de Alberto Rodríguez y Richard Gutiérrez.

El apartado del baile ha contado con la participación del bailaor andujareño Ismael Moreno, acompañado al cante por Miguel del Pino y Mariano Romero, a la guitarra por Juanma Muñoz «El Tomate» y las palmas de Alberto Rodríguez «Parraguilla», en una actuación especialmente destacada por su proyección artística.

Desde el Ayuntamiento de Andújar se ha puesto en valor la importancia de la colaboración con la Peña Flamenca Los Romeros, que permite mantener vivo un evento que alcanza ya cuatro décadas de historia, consolidando a la ciudad como un referente cultural y flamenco en el territorio.