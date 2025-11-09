Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cuadri conversa con Luis Miguel Parrado en Don Gome. GONZÁLEZ

El ganadero Fernando Cuadri imparte una lección magistral sobre el toro y la vida

TOROS ·

Cuadri asistió a la ciudad invitado por la peña taurina Benjamín Sorando de Andújar, en el marco de sus X Charlas Taurinas, que han adquirido renombre

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Domingo, 9 de noviembre 2025, 17:22

Comenta

El célebre ganadero Fernando Cuadri, integrante de una célebre saga de criadores de toros de lidia que ya va por su tercera generación, deleitó ... a los aficionados a la tauromaquia que llenaron el pasado viernes por la noche la sala de caballerizas del Palacio de los Niño de Don Gome por su bonhomía y sencillez y su caudal de experiencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres terremotos de madrugada en la provincia de Granada con epicentro en el mismo pueblo
  2. 2 El árbol culo, la nueva y sorprendente atracción turística de Granada en Google Maps
  3. 3 Ingresado en un hospital de Granada un hombre herido por un disparo en la cabeza
  4. 4 Los granadinos hacen colas por las nuevas papas asadas de la ciudad: «Muchas veces las vendemos todas»
  5. 5

    De policía denunciado a denunciante de los presuntos amaños
  6. 6

    El PP de Granada gana peso con dos representantes en la cúpula del PP andaluz
  7. 7 Una marea de miles de granadinos clama en el Centro por la sanidad pública
  8. 8 Aemet ya avanza cuándo habrá 28 grados en Granada y un 95% de lluvias
  9. 9 Cambio definitivo en el tráfico de Granada: el acceso al parking del Hotel Victoria desde Recogidas, para siempre
  10. 10 Meteorólogos señalan las 24 horas del cambio del tiempo en Granada: diez grados menos y lluvias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El ganadero Fernando Cuadri imparte una lección magistral sobre el toro y la vida

El ganadero Fernando Cuadri imparte una lección magistral sobre el toro y la vida