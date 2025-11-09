El ganadero Fernando Cuadri imparte una lección magistral sobre el toro y la vida

El célebre ganadero Fernando Cuadri, integrante de una célebre saga de criadores de toros de lidia que ya va por su tercera generación, deleitó ... a los aficionados a la tauromaquia que llenaron el pasado viernes por la noche la sala de caballerizas del Palacio de los Niño de Don Gome por su bonhomía y sencillez y su caudal de experiencia.

Fernando Cuadri asistió a la ciudad invitado por la peña taurina Benjamín Sorando de Andújar, en el marco de sus X Charlas Taurinas, que han adquirido renombre. El crítico taurino, Luis Miguel Parrado condujo la tertulia, donde Cuadri aleccionó sobre el empeño de su familia por la seriedad y la selección de un animal tan particular. «El toro es para el aficionado», proclamó Cuadri, quien se llevó una sonora afición de los asistentes.

Este ganadero onubense rememoró la figura de su padre, el mítico Celestino Cuadri, que tras forjarse un brillantísimo expediente académico, se dedicó a la cría del ganado de lidia en el año 1954. En el año 2019, el propio Fernando cedió el testigo a su siguiente generación. El anuncio lo hizo un día 1 de abril, jornada en la que se forjó la charla del pasado viernes, fruto del buen trato que le une con Luis Miguel Parrado. Fernando ha estado 46 años como ganadero.

Cuadri habló ante los medios de comunicación de las enormes cualidades del torero onubense David de Miranda. Este sabio del toro sigue a pie de campo y alabó el respeto que se le profesa al toro de lidia en Francia