Fusión entre deporte, turismo y medio ambiente

El embalse del Encinarejo acogerá del 18 al 20 de septiembre la segunda edición del Sierra Morena SUP Festival, una cita que volverá a reunir ... en este enclave paradisiaco de la serranía andujareña a deportistas de toda Andalucía y otros puntos del país en torno al paddle surf, la naturaleza y el turismo activo.

El evento incorpora como principal novedad el Campeonato de Andalucía de Sprint, que proclamará a los campeones autonómicos de esta modalidad, y acogerá además una prueba puntuable para el Circuito Andaluz Costa del SUP. La programación se completará con actividades acuáticas, propuestas de iniciación, observación de fauna, astronomía y experiencias ligadas al entorno natural de la Sierra de Andújar.

La concejal de Deportes, María José Fuentes, presentó esta nueva edición junto al concejal de Medio Ambiente, Emilio Rodríguez, y el presidente del Club Sierra Morena SUP, Juan de Dios Jaén. Durante su intervención, la edil destacó que el festival se consolida tras el éxito de su primera edición y señaló que vuelve a convertir a Andújar en un punto de encuentro para los amantes de este deporte.

Por su parte, Emilio Rodríguez puso en valor el escenario donde se desarrollará la competición, destacando que el pantano del Encinarejo constituye un ejemplo de convivencia entre la práctica deportiva y la conservación ambiental. El concejal ponderó en su intervención la riqueza ecológica de este espacio, situado en pleno Parque Natural Sierra de Andújar y hábitat de especies emblemáticas como el lince ibérico, el águila imperial, la cigüeña negra o la nutria. Rodríguez avanzó además que desde el Área de Medio Ambiente se realizarán mejoras en el entorno de cara al evento, entre ellas el refuerzo de la señalización, la adecuación de caminos y la ampliación de zonas de sombra para facilitar la estancia de participantes y visitantes.

Proyección de enclave

El presidente del Club Sierra Morena SUP, Juan de Dios Jaén, destacó el potencial turístico y deportivo del evento y ha señalado que la experiencia de la pasada edición confirmó el interés que despierta el entorno natural de Andújar entre los deportistas y acompañantes. En este sentido, explicó que el objetivo es seguir proyectando la imagen del Encinarejo y de la Sierra de Andújar como un destino de referencia para los deportes acuáticos y el turismo de naturaleza.

La competición contará con categorías para todas las edades, desde la base hasta las absolutas, e incorporará una modalidad adaptada para favorecer la participación de personas con discapacidad. Paralelamente, durante todo el fin de semana se desarrollarán actividades complementarias relacionadas con el paddle surf y el entorno natural, entre ellas sesiones de yoga sobre tabla, pruebas de material, talleres formativos, actividades de observación astronómica, rutas interpretativas y experiencias vinculadas a la berrea.