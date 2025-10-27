Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Los visitantes se fotografiaron ante los prototipos y adquerieron toda clase de objetos antiguos. GONZÁLEZ

La fusión de los coches de época y el coleccionismo concitan un gran interés en Andújar

La I Concentración de Vehículos Clásicos y Feria del Coleccionismo se ha convertido en epicentro para los aficionados de ambas disciplinas

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Lunes, 27 de octubre 2025, 13:15

Los amantes de las antigüedades y de los coches de época han tenido este fin de semana una cita ineludible en el pabellón ferial de la ciudad con motivo de la I Concentración de Vehículos Clásicos y Feria del Coleccionismo, que se ha tratado de una idea novedosa que ha fusionado uni dos grandes pasiones;el mundo del motor clásico y el coleccionismo, convirtiendo a Andújar en punto de encuentro para aficionados y visitantes de toda España.

La cita estuvo organizada por el Automóvil Car Club de Andújar, con la colaboración del Ayuntamiento y de la Asociación Rastro y Trasto, que aportó la vertiente dedicada al coleccionismo y las antigüedades. En total, se congregaron más de 30 expositores procedentes de toda España -desde Gijón, Toledo o Valencia hasta distintas provincias andaluzas-, que ocuparon cerca de 1.000 metros cuadrados de exposición en el pabellón ferial.

Coches de época

Unos 80 vehículos clásicos de todo el país, se expusieron en e anexo del ferial, donde se premiaron al club más numeroso y al participante que llegó desde más lejos. Los visitantes se quedaron prendados de los joyas automovilística que se expusieron y que transportaron al pasado a los asisntentes, en un viaje a la nostalgia.

