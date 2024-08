El fuego de la Sierra de Andújar ya está controlado

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDÚJAR Martes, 20 de agosto 2024, 14:42 | Actualizado 22:30h. Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

El fuego, que ha arrasado cerca de 800 hectáreas en la Sierra de Andújar, se halla ya controlado y se encamina hacia su extinción, tras la estabilización del lunes. La dirección del Plan Infoca ha dado por controlado a las 19:50 horas de este martes, el incendio declarado el pasado domingo por la tarde en la zona del Encinarejo, por lo que se ha desactivado la fase de preemergencia.

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Jesús Estrella, y el alcalde de Andújar, Francisco Carmona, han visitado esta mañana el puesto de mando del Plan Infoca y los puntos más conflictivos del siniestro junto con los responsables del operativo de extinción. Jesús Estrella ha constatado que la evolución del fuego sigue «siendo favorable».

Durante la noche ha seguido trabajando intensamente el centenar de personas que integra el dispositivo. También se han movilizado medios aéreos y vehículos para controlar el fuego por completo, para que no se reavive. El calor sigue siendo un adversario. Estrella ha destacado la entrega y profesionalidad de los integrantes del plan Infoca y la coordinación de las administraciones. Las llamas han calcinado pastos, matorrales y pinos piñoneros, aunque en zonas afectadas por las llamas, se ha salvado esta vegetación.

La prioridad fue en un principio salvaguardar la integridad física de las personas que se encontraban en las viviendas aisladas, hacia donde se dirigía el incendio. En total se desalojaron a unas 500 personas que han vuelto a sus segundas residencias. La Guardia Civil se encargó de la evacuación. Hasta la fecha no se conocen daños en la fauna y sobre todo el lince ibérico. Desde el operativo se pide a los no residentes de las viñas que no acudan a las viñas, que se hallan en la zona de influencia de incendios.

El fuego tuvo dos focos. Jesús Estrella ha pedido prudencia sobre las hipótesis de las causas del fuego. La brigada de investigación están realizando las pesquisas. El alcalde, Francisco Carmona, se ha felicitado por la ausencia de daños personales y materiales. Ha resaltado el compromiso de Plan Infoca.

BOMBEROS DE JAEN

El Ayuntamiento de Jaén a través de su Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento ha aportado al control del incendio de la Sierra de Andújar un total de dos unidades compuestas por 6 efectivos, además de un vehículo ligero y otro pesado. En este sentido, el alcalde de Jaén ha valorado el gran trabajo realizado por la Consejería de Presidencia y el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, coordinando un operativo que ha dado los mejores resultados controlando las llamas en esta zona de alto valor ambiental y cinegético.

«El Ayuntamiento de Jaén ha colaborado, como no podía ser de otra forma, con los medios que se le han solicitado. Quiero agradecer el trabajo realizado por los bomberos de Jaén que han aportado su grano de arena en el control de las llamas» ha subrayado el primer edil.

Origen

El incendio se declaró a las tres y media de la tarde del pasado domingo, en las inmediaciones del área recreativa del Encinarejo que se halla cerca del embalse, que a esa horas estaba atestados de bañistas.

Las llamas progresaron dirección oeste-este, o sea hacia la carretera de La Lancha, que se dirige al otro embalse de la zona, el Jándula, uno de los lugares más turísticos de la Sierra de Andújar y que además está integrada por viviendas disemimadas. De esas cerca de 800 hectáreas, algunas zonas intermedias, compuestas por arbustos, no ardieron aunque el perímetro del fuego alcanzó los 20 kilómetros. Los pinos, los pastos y la vegetación mediterránea fueron arrasados por las llamas. La zona del Barranco de San Miguel, la más afectada por las llamas, acogió el pasado mes de marzo un simulacro ante incendios. El dispositivo de evacuación real del domingo fue similar al del simulacro de la primavera.

Temas

Incendios