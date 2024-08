El fuego de la serranía andujareña tuvo tres focos distintos en su origen

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ CORRESPONSAL Jueves, 22 de agosto 2024, 14:10 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

Una vez controlado el incendio, que ha devastado alrededor de 800 hectáreas de la sierra de Andújar, desde el operativo del Plan Infoca se trabaja en la extinción, para lo que está empleando a fondo, por lo que continúa con las labores de remate y liquidación, para lo que están empleando dos grupos de bomberos forestales, dos agentes de medio ambiente y un camión autobomba.

El fuego se dará por extinguido cuando los operarios comprueben de que no hay posibilidad de que se reaviven las llamas, una vez que se declaró controlado el incendio en la tarde del pasado martes. No hay prisa en esta labor, tras la angustia vivida en estos días. Ahora llega el momento de cerrar la investigación, y aunque hay mucha cautela al respecto, la intencionalidad cobra cada vez más fuerza, porque según fuentes cercanas al Plan Operativo del Infoca, el fuego tuvo tres focos distintos , aunque al principio se hablaron de dos. Tras los rescoldos de las llamas, se han reavivado la reacciones. Ayer lo hizo el PSOE de Andújar en boca de su portavoz municipal en el Ayuntamiento, Manuel Vázquez, quien reconoció el esfuerzo incansable y el trabajo de los efectivos que formaron parte del dispositivo, «no solo en las labores de extinción, si no también garantizando la seguridad del medio millar de personas que tuvieron que ser desalojadas de sus viviendas o segundas residencias», subrayó.

Alabanzas

Vázquez ponderó en la cooperación y coordinación entre las distintas administraciones que bajo su parecer, resultó esencial para poder extinguir el fuego, «que ha mantenido en vilo a la población durante unas 50 horas y para que no hayamos que tenido lamentar daños personales». Por ello agradeció el empeño a los diferentes cuerpos de bomberos y forestales, Guardia Civil, Policía Nacional, Protección Civil, sanitarios, así como a todos los profesionales que intervinieron en este incendio.

Esta formación política ha advertido una falta de implicación y ausencia del alcalde en un suceso tan grave. «Es totalmente incomprensible e inadmisible como demuestra una despreocupación absoluta ante los problemas que verdaderamente atañen a la ciudadanía y ante situaciones de emergencia». Esta denuncia la fundamentó en la lejanía, que dijo, mantiene el regidor con los problemas de sus vecinos.

Aun así, el portavoz de los socialistas iliturgitanos avanzó que su formación no hará ningún linchamiento público, «de esta lamentable irresponsabilidad de Carmona Limón, tal y como el sí hacía durante su etapa en la oposición», reseñó Vázquez, quien enfatizó que para el PSOE será primordial la seguridad en la sierra y la reparación de los numerosos daños causados por el fuego sobre su patrimonio natural.

Manuel Vázquez reivindicó una mayor dotación de recursos materiales y humanos que permitan mejorar la atención, la protección y el mantenimiento del parque natural para evitar este tipo de situaciones tan alarmantes como las vividas días atrás. «Esperamos que el gobierno autonómico implemente las medidas necesarias para la prevención de incendios forestales en espacios de gran afluencia y valor natural, como es el caso de nuestra Sierra», apostilló.

Daños a las aves protegidas

Por otra parte, SEO/BirdLife, la Sociedad Española de Ornitología, avisó ayer en un comunicado, que la zona afectada en el embalse del Encinarejo puede tener potenciales consecuencias en la conservación de especies de aves amenazadas como el águila imperial o el buitre negro. «Concretamente, de esta necrófaga se ha quemado parte del territorio de su única colonia presente en la provincia de Jaén», concretó.

Este colectivo también apuntó que, aparte de monte y bosque, también se han visto afectadas zonas de olivar de alto valor ecológico y en proceso de certificación a Olivares Vivos. «En esta finca se realizó uno de los censos de aves donde se encontró uno de los números más altos en cuanto a cantidad de especies, especificó. SEO/BirdLife considera que mejorar la gestión forestal es la primera herramienta en la lucha y la prevención contra los incendios en espacios de alto valor ecológico, junto con la mejora de las labores de mantenimiento y vigilancia y extremar la prudencia de la ciudadanía en su aprovechamiento y disfrute.

Esta sociedad estima que la superficie calcinada ha afectado a un mínimo de dos territorios de águila imperial ibérica, una especie endémica de la península ibérica en Peligro de Extinción. Añadió que el incendio ha dañado una zona de nidificación de águila real. En el caso del buitre negro, el incendio llegó a quemar la zona de campeo de la especie, teniendo en la Sierra de Andújar la única colonia reproductora de la provincia de Jaén. Aparte de estas especies de rapaces, la zona afectada es muy importante para la conservación de las aves, recordó.

Siguen las denuncias por falta de actuaciones

Ysiguen las quejas ciudadanas por falta de mantenimiento de la zona. Es el caso de Luis Miguel Sequera, nativo y residente de las Viñas de Peñallana. Sequera, presidente de la Comunidad de Bienes Los Majuelos, recuerda que hace dos años aportó un documento, corroborado por 800 firmas, donde denunciaba el mal estado de la carretera de La Lancha, zona afectada por el fuego. Constata que la vegetación se metía en la misma vía, y lamentó que la titular, la CGH, y la Consejería de Medio Ambiente no hicieran caso. Luis Miguel colaboró en la primera línea de fuego con los bomberos. Lamenta que no se hagan trabajos de prevención.

La zona más afectada alberga un proyecto del conservación del bisonte

Pues en el barranco de San Miguel existe una finca que alberga bisontes. Las llamas han arrasado un tercio de la misma, que alberga un proyecto europeo sobre la conservación de esta especie.

Fernando Morán, uno de los responsables del proyecto, aseguró ayer a Europa Press que los animales se encontraban en buenas condiciones. Este proyecto se inició en noviembre de 2020 con la llegada de 18 ejemplares de Polonia y del Centro de Conservación del bisonte europeo en España. Durante este tiempo, los animales se han adaptado al terreno, en una finca privada de 1.000 hectáreas. El año pasado se reprodujeron varias crías. Pues en esa finca han ardido unas 300 hectáreas, o sea un tercio ha sido arrasada. Los bisontes cuando vieron el fuego, se largaron a la esquina contraria. Eso sí, se ha perdido por el fuego una importante área de flora y fauna. No se sabe nada del paradero de una familia de linces ibéricos que allí estaban.

También ha preocupado el estado del felino, ya que el incendio amenazó principalmente, como alertó la organización WWF, al núcleo más importante de esta especie animal en la Península, que se ubica precisamente en torno al embalse de El Encinarejo y en el barranco de San Miguel. Según WWF, en esta área se estima que hay unos 20 ejemplares en peligro, ya que allí se localizan cinco territorios de hembra. Cuatro de ellos están siendo afectados por el incendio y uno ha quedado totalmente destruido. Unas de las hipótesis que se barajan es su posible huida.

Esta organización considera esta enclave de especial importancia para el lince, ya que al borde del embalse se encuentra una fuente de agua y una gran concentración de población de conejo, su principal sustento. En esta zona, WWF realiza trabajos de conservación de la especie como fomentar las poblaciones de conejo o tareas de seguimiento mediante el foto trampeo.

Izquierda Unida lamenta que se recorten partidas

El portavoz del grupo municipal Izquierda y Podemos con Andújar, Juan Francisco Cazalilla, exige responsabilidades políticas al gobierno del PP en la Junta de Andalucía por la gestión del incendio sufrido en la Sierra de Andújar. Cazalilla constata que ha calcinado numerosas hectáreas de bosque mediterráneo que considera de especial importancia para la conservación de la biodiversidad y los recursos económicos con los que cuenta Andújar.

Cazalilla manifiesta que es una irresponsabilidad que se dejen de ejecutar 154 millones de euros de la partida de gestión de del medio natural, «donde se encuentran los recursos necesarios para la prevención de incendios como el que ha ocurrido así como la reducción en un 44% de la plantilla de personal del Infoca desde el año 2008, tal y como denuncia el sindicato CGT». El propio Cazalilla defendió su trabajo de prevención cuando detentó la concejalía de Medio Ambiente.

José García, tiene una viña cerca del fuego, y es de los que piensan que los incendios se deben empezar a a apagar en invierno. Aboga porque se les den facilidades a las propietarios de animales que propician el desbroce de los pastos, y pide que se limpien las cuneta que están llenas de matorrales. Echa en falta una segmentación de la zona, o sea que se deslinde par evitar la propagación de las llamas. También reclama labores de acondicionamiento de los caminos para que sirvan de evacuación en casos de incendios.