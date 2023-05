Francisco Carmona (PP) empezó a labrar su holgada victoria en Andújar tras la derrota de 2019

La consecución de los 12 ediles del PP, han supuesto su cifra histórica en Andújar, aparte de que redondeó su mayoría absoluta, que se sitúa en 11. Además, su integrante de la lista Lola Martín, será parlamentaria andaluza tras la consecución de la alcaldía de Linares por parte de Auxi del Olmo.

La celebración fue larga el domingo por la noche en la sede de los populares iliturgitanos, que no dejaron de vitorear al nuevo alcalde, Francisco Carmona, que esperó el momento para ser alcalde. «Personalmente tenía mucha confianza porque he hecho una campaña muy cercana desde hace meses y he notado en el contacto con los colectivos y la ciudadanía mucho cariño y apoyo», señaló el propio Carmona e la noche electoral del domingo donde confesó que esta holgada victoria empezó a gestarse en la derrota electoral de 2019. «Por aquel entonces del PP en horas bajas, mantuvimos el tipo con los nueves concejales y a partir empezamos a consolidar nuestro trabajo en equipo que tuvo un gran momento en la gran victoria que obtuvimos en las andaluzas, donde comprobamos que gozábamos de confianza», confesó el futuro alcalde que lleva 16 años de experiencia política repartida en la oposición y el gobierno.

En esta semana piensa ya reunirse con su grupo de concejales para repartir tareas, antes de la toma de posesión del sábado día 17 de junio, para empezar ya a trabajar el lunes día 19 de junio desde el minuto uno. No se le va de la cabeza el reto de colocar a Andújar en referente en la zona.

Día triste en el PSOE

El PSOE ofreció una rueda de prensa sin preguntas para hacer balance de derrota. Las caras amargas y cariacontecidas del candidato y actual alcalde en funciones, Pedro Luis Rodríguez, y el resto de integrantes de la lista en la sede socialista, reflejaban la dureza de la derrota tan severa el pasado domingo.

Rodríguez defendió el trabajo que ha realizado su formación desde el año 2015 donde volvió a exponer el saneamiento de las cuentas municipales y la puesta en marcha de proyectos, que en su opinión va a transformar la ciudad. «La tendencia nacional ha influido en los resultados». Felicitó al PP y anunció que su oposición será constructiva y vigilante».

Cuatro grupos estarán en la oposición, algo inaudito en la historia de la democracia andujareña. Ayer la euforia se contuvo en Andalucía Por Sí, tras conocer que no pudo doblar los resultados. Los miembros de Vox no ocultaron su satisfacción por obtener representación con pocos recursos y saber que es tercera fuerza política. Alivio en Izquierda Unida Podemos por Andújar por seguir en el Ayuntamiento. Esperaban el segundo edil, pero han subido en votos.