Francisco Caparrós trabaja por divulgar la rica y selecta cocina de la zona

Martes, 16 julio 2019

Este cocinero ya alcanzado finales en conocidos premios andaluces y no deja de estudiar para realzar los fogones de su tierra

El empresario de la restauración y cocinero, Francisco Caparrós Sacasa, anda empeñado en proporcionarle lustre y renombre a la gastronomía de su tierra andujareña y en atraer a visitantes.

Su madre fue quien le despertó la pasión por este mundo «cuando vivíamos en Barcelona, ella trabajaba en una cocina y casi siempre que salía del colegio me iba con ella a esperar que terminara de trabajar y allí me enganché a este mundillo», rememora Caparrós. Regresó a Andújar y empezó a trabajar de camarero, hasta que se trasladó a Palma de Mallorca, donde incursionó en el mundo de la cocina. «Comencé a la lavar platos, pero aquello no me llenaba y estaba deseando de terminar rápido para echar una mano en la cocina», relata. Allí empezó a conocer este mundo, hasta que ha ido formándose por su cuenta (le encanta leer libros sobre la cocina).

Caparrós regresó a Andújar e inició su carrera profesional en varios bares y restaurantes hasta que se instaló por su cuenta. En la actualidad regenta un conocido mesón en la Corredera Capuchinos. A raíz de su faceta como emprendedor, conoció a varios compañeros y se decidió a participar en ferias y concursos, con la idea de aumentar su formación. Ha sido varias veces finalista en el concurso 'De Tapas por Jaén'. En una ocasión se llevó la mención a la tapa más creativa. También llegó a la fase final en el Concurso de Alta Cocina 'Espárrago Chef' que se celebra en la localidad granadina de Huétor Tajar y en el de la Cereza Castilleja, que se celebró recientemente en Castillo de Locubín.

Su filosofía

Francisco es un firme defensor de la cocina tradicional y que está ligada al producto de cada zona «siempre que ido a los concursos me he presentado con dos productos típicos de la cocina andujareña que son el bacalao y la berenjena y a los que he añadido los que son más clásicos de los sitios donde se celebran los concursos», explica. Su próximo reto es el Madrid Fusion, donde ya el nivel sube de una forma considerable. Está integrado en la plataforma de Cocineros Andaluces, que defiende los productos más típicos de la región.

Caparrós planea organizar una convención de cocineros en Andújar para que conozcan la gastronomía de la zona, que está muy unida a la sierra, a la huerta y la caza, que quiere potenciar dotándole de un toque moderno. En este sentido contribuye con la organización de menús-degustación con cocineros de la provincia. El pasado día 13 de junio diseño esta actividad con Álex Milla. También tiene en la mente el desarrollo de talleres de cocina donde se aspira a fomentar la imaginación de los participantes.

Este jefe de cocina y empresario también se muestra preocupado por atraer a turistas y reclama que se coloque señalización de la ciudad y el parque natural Sierra de Andújar en la autovía.