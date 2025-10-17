Francisco Bellido será el pregonero de la Semana Santa 2026

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDÚJAR Viernes, 17 de octubre 2025, 20:20 Comenta Compartir

Francisco Bellido Reca será el pregonero de la Semana Santa de 2026. Así lo decidió la permanente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías del Arciprestazgo de Andújar el su reunión del día 3 de octubre.

El pregonero fue presentado en la sede de la agrupación este jueves, donde contó con el respaldo de la directiva de la permanente. El secretario, Francisco Calzado, hizo una semblanza del próximo declamador de la Semana de Pasión andujareña. Bellido es profesor de Religión en el Instituto Nuestra Señora de la Cabeza y miembro de la Hermandad de la Paciencia y de la Cofradía de los Estudiantes. De esta segunda ha desempeñado cargos relevantes, edita su boletín y participó de lleno en los actos conmemorativos del 60 y 75 aniversario de la Cofradía del Cristo de la Expiración y Nuestra Señora de la Amargura, conocida popularmente en la ciudad como la de los Estudiantes.

La gran responsabilidad

Francisco Bellido mostró su gratitud por este nombramiento y reconoció que no se lo esperaba. Confesó que meditó aceptar el ofrecimiento y asumió el reto, «porque es una gran responsabilidad para un cofrade de Andújar y un privilegio para un creyente». Señaló que le espera un trabajo arduo y desea estar a la altura. Su pregón se producirá en un año muy especial para él en el terreno personal.

El presidente de la Agrupación de Cofradías, Alfonso Soto, afirmó que Bellido es una persona muy cualificada para impartir el pregón de la Semana Santa por el enorme caudal de vivencias que atesora, «es un gran conocedor de las cofradías de Andújar y sentí una gran satisfacción que fuera ratificada la propuesta de ser pregonero», subrayó. El consiliario de la Agrupación de Cofradías, el sacerdote Antonio José Morillo, conoce de la vinculación y el compromiso de Bellido con la cofradía de Los Estudiantes, que tiene su sede canónica en la parroquia de San Bartolomé, donde Morillo es sacerdote desde el año 2021.

Antonio José Morillo también resaltó su faceta como profesor de Religión, por lo que lo ve idóneo para exaltar en Andújar la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. El pregón de la Semana Santa de 2026 tendrá lugar el domingo día 22 de marzo en el Teatro Principal, a las 12:30 del mediodía, días antes del inicio de la Semana Santa.