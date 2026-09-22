Fomento adecenta la carretera del Santuario de la Virgen de la Cabeza de cara al VIII Centenario

La Junta de Andalucía está ejecutando en la carretera A-6177, la conocida como carretera del Santuario o carretera de la Virgen, una actuación que ... supone una nueva mejora de esta vía estratégica para Andújar y que actualmente se desarrolla sobre un tramo de 5,5 kilómetros, que se concentran al inicio del trazado.

El alcalde de Andújar, Francisco Carmona, y el delegado territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Miguel Contreras, han visitado este martes las obras que se ejecutan sobre una carretera que soporta un elevado volumen de tráfico y que constituye una de las principales conexiones de Andújar con el Santuario de la Virgen de la Cabeza y el entorno del Parque Natural Sierra de Andújar.

El alcalde recordó, que anteriormente, ya se ejecutó una importante actuación en el tramo comprendido entre el Puente del Jándula y el complejo de Los Pinos, y puso en valor la continuidad de las mejoras que ahora permiten intervenir sobre otros puntos de la carretera que presentaban «bastante desperfecto y bastante vaivén», constató el regidor.

La actuación actual contempla la mejora del firme en aproximadamente 5,5 kilómetros, con trabajos de fresado y posterior extensión de una nueva capa de rodadura de más de cinco centímetros de espesor. Los trabajos permitirán mejorar las condiciones de circulación y reforzar la seguridad vial en una carretera especialmente transitada. El alcalde también situó esta mejora en el contexto de la celebración del VIII Centenario de la aparición de la Virgen de la Cabeza en 2027, una cita que incrementará la importancia de contar con unas comunicaciones adecuadas y seguras para la relevancia de esta efemérides.

Más separación

La intervención incluye además actuaciones en la vía peatonal paralela a la carretera. Se ha retirado la barrera existente y se instalarán nuevos elementos de separación entre el espacio destinado a los peatones y la calzada, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad tanto de quienes realizan este recorrido a pie como de los vehículos que circulan por la A-6177. Miguel Contreras explicó que esta actuación forma parte del Plan Extraordinario de Mejora del Asfalto impulsado por la Junta de Andalucía, que contempla una inversión de 17,5 millones de euros en carreteras de titularidad autonómica de la provincia de Jaén. Contreras señaló asimismo el compromiso de continuar trabajando en la mejora de la A-6177 para avanzar progresivamente desde el Puente del Jándula hasta el Santuario, una actuación especialmente relevante de cara a la celebración del VIII Centenario.

Carmona agradeció finalmente a la Junta de Andalucía y al delegado territorial de Fomento esta nueva inversión, destacando que, «mejora muy mucho la comunicación» entre Andújar y el Santuario de la Virgen de la Cabeza.