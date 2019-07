Cuando el flamenco se eleva a los altares Cuadro de baile de Pilar Gallego. / J. C. GONZÁLEZ CULTURA El XXXIV Gazpacho Flamenco hizo un guiño a los grandes literatos del Siglo de Oro y sublimó a gente de la tierra JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDUJAR CORRESPONSAL Martes, 9 julio 2019, 08:25

La XXXIV edición del Gazpacho Flamenco ha estado rodeada este año de un auroela especial, por el cambio de la ubicación del escenario y de la barra, la entrada gratuita y la implicación de la Diputación Provincial de Jaén, que ha traído un espectáculo de mucha categoría y alcurnia.

El evento volvió a convertirse en una cita imprescindible en Andújar para los aficionados del flamenco de la ciudad, la provincia y de las vecinas localidades cordobesas. El Palacio de los Niños de Don Gome volvió a imbuirse del duende de arte jondo en todas sus vertientes. El festival estuvo organizado por el área de Cultura del Ayuntamiento con la colaboración de la peña flamenca Los Romeros. El espectáculo contó con dos partes, la segunda de ellas enmarcada dentro del programa 'Jaén Escena' promovido desde el área de Cultura de la Diputación Provincial de Jaén.

El Consistorio iliturgitano trató con este festival potenciar las actividades culturales en verano y «por supuesto el mundo del flamenco, tan arraigado en nuestra tierra que encuentra en su razón de ser la diversidad un lugar donde habitan muchos de puntos de vista y donde sus gentes saben lo que significa eso», indicó la concejala de Cultura, Alma Cámara, quien resaltó el esfuerzo de la peña flamenca Los Romeros pos consolidar este festival. Su presidente, Miguel Cano, destacó la calidad del certamen de este año.

El XXXIV Gazpacho Flamenco estuvo presentado por el escritor y columnista de IDEAL, Alfredo Ybarra, quien tuvo un especial recuerdo para José Luis Buendía, fallecido en días pasados, y que como recordó el presentador impulsó la revista 'Candil' de flamenco y «que me enseñó que el flamenco es tradición pero siempre vanguardia», señaló Ybarra, quien ahondó en la consolidación y pedigrí de este festival de flamenco «no me digan que no es algo extraordinario por nuestros pagos donde somos de iniciativas por lo general muy coheteras, de comienzo fulgurante, pero poco duraderas», agitó.

En la primera parte, actuó la prestigiosa bailaora Carmen Lagunas, quien estuvo acompañada sobre las tablas al cante por Mónica Mata, Sebastián Vilches y Juan Serrano. El cuadro contó también con el guitarrista Sebastián Laguna, muy querido en la ciudad iliturgitana. La bailaora Carmen Lagunas comparte cartel con grandes artistas en festivales flamencos y de danza organizados por toda España.

En la primera parte, actuó también Ángeles Toledano, una de las cantaoras con más proyección artística de la provincia, acompañada a la guitarra por Ángel Flores y Benito Bernal, y a las palmas Ángel Reyes y Alberto Rodríguez 'Parraguilla'. Los espectadores se entusiasmaron con la garra, el arte y la entrega de estos artistas de la tierra, bien nacidos en ella, o afincados en tierras jienenses.

De oro

En la segunda parte, se desarrolló el espectáculo de Diputación llamado 'Letras de Oro', de la mano de la bailaora cordobesa Yolanda Osuna, a la que se unió el bailaor, Alejandro Rodríguez. Ambos compartieron escenario con Bernardo Miranda y Jeromo Segura al cante, José Tomás y Juanjo León a la guitarra y Javier Rabadán a la percusión. La idea original es de Emilio Pozo un apasionado del flamenco que ha querido viajar con el flamenco hacia las cumbres del Siglo de Oro y aunar al cante los imperecederos textos de algunos de nuestros más gloriosos poetas.

La dirección, coreografía y escenografía correspondió a uno de los grandes del tema, Javier Latorre. Los poemas fueron transitando en boca de los cantaores mientras bailaor y bailaora expresaron su danza, donde se denotaron las pinceladas del personal universo flamenco de Latorre, plagado de éxitos. Los espectadores disfrutaron de los versos de Fray Luis de León por carceleras, de Sor Juana Inés de la Cruz por alegrías, de 'Los Sueños de Calderón' hechos Guajira y Góngora y de la gran variedad de palos flamencos dedicados a Luis de Góngora.

Entre el descanso de los dos actos, los asistentes degustaron el ya tradicional gazpacho que elaboró Restaurante Los Naranjos. La peña Los Romeros tuvo un detalle y reconocimiento con el antiguo concejal de Cultural (que se ha pasado a Obras y Servicios), Lucas García por la disposición que ha mantenido con el mundo del flamenco en la ciudad.