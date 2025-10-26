Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Actuación de Noriko Martin y 'Derby Motereta's Burrito Kachimba GONZÁLEZ

Finaliza con gran respuesta de público el I Festival Delicatessen Andujar Music

MÚSICA ·

La maestría de Dorantes cedió el testigo el sábado a Noriko Martin y a 'Derby Motereta's Burrito Kachimba' donde ofrecieron una fusión original de lo andaluz con otras tendencias

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Domingo, 26 de octubre 2025, 13:20

Comenta

El Palacio de los Niños de Don Gome cerró este fin de semana el I Festival Delicatessen Andujar Music, que ha mostrado una variedad de estilos y repertorios musicales como el flamenco, el jazz, el blues, la copla o el pop alternativo, a cargo de figuras emergentes y consolidadas del panorama.

El pasado viernes, Dorantes, uno de los pianistas flamencos más internacionales y prestigiosos, ofreció un formato exclusivo con big band de 15 músicos, que cautivó a los asistentes que se dieron cita en el Palacio de los Niños de Don Gome.

Fusión de andaluz con varios estilos

Pues este escenario fue testigo el pasado sábado del furor de uno de los fenómenos más singulares de la música nacional, 'Derby Motoreta's Burrito Kachimba', que fusionaron el rock andaluz con psicodelia, flamenco y actitud punk. Se trata una de las bandas más demandadas en festivales por su explosión sonora, que congregó a cerca de 500 personas.

Antes, Noriko Martín, artista japonesa afincada en España, presentó el primer álbum flamenco íntegramente en japonés y que causó sensación.

