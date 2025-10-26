Finaliza con gran respuesta de público el I Festival Delicatessen Andujar Music

La maestría de Dorantes cedió el testigo el sábado a Noriko Martin y a 'Derby Motereta's Burrito Kachimba' donde ofrecieron una fusión original de lo andaluz con otras tendencias

El Palacio de los Niños de Don Gome cerró este fin de semana el I Festival Delicatessen Andujar Music, que ha mostrado una variedad de estilos y repertorios musicales como el flamenco, el jazz, el blues, la copla o el pop alternativo, a cargo de figuras emergentes y consolidadas del panorama.

El pasado viernes, Dorantes, uno de los pianistas flamencos más internacionales y prestigiosos, ofreció un formato exclusivo con big band de 15 músicos, que cautivó a los asistentes que se dieron cita en el Palacio de los Niños de Don Gome.

Fusión de andaluz con varios estilos

Pues este escenario fue testigo el pasado sábado del furor de uno de los fenómenos más singulares de la música nacional, 'Derby Motoreta's Burrito Kachimba', que fusionaron el rock andaluz con psicodelia, flamenco y actitud punk. Se trata una de las bandas más demandadas en festivales por su explosión sonora, que congregó a cerca de 500 personas.

Antes, Noriko Martín, artista japonesa afincada en España, presentó el primer álbum flamenco íntegramente en japonés y que causó sensación.

Temas

Flamenco