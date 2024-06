Fin del curso escolar

ISABEL RECA ALTOZANO Miércoles, 19 de junio 2024, 13:38 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

En esta semana finalizarán las actividades escolares para el alumnado de todas las edades o casi todas; para los que aspiran a su entrada en la Universidad, ahora lo que esperan ya es saber si por fin podrán acceder a los estudios deseados, entre las mejores notas de la vieja Selectividad también hubo una, sino de Andújar, es de Villanueva de la Reina, sí al menos estudiante del IES Jándula, Inmaculada León. No suele ser esta ciudad problemática en esta área, pese a que no siempre tiene sus carencias cubiertas, pero somos así de buenos o de conformistas. Desde que en el pasado siglo, primero un alcalde avispado nos privo de un Centro de Secundaria y menos mal que otro «facha» nos lo creó para aquellos niños de los cincuenta, lo que ha llovido y eso con años de sequia. Bien es verdad que no han surgido grandes problemáticas.

El curso pasado, la supresión de un aula de Infantil en el CEIP Capitán Cortes levantó su polvareda, pero al final, sino todos satisfechos, si al menos conformes. Que hay necesidades, pues claro que las hay, pese a que algunas de ellas, en los últimos año y aunque algunos le pese, se han solucionado o están en vía de solución. Es el caso de las ventanas del instituto viejo, que sí que lo eran, casi alcanzan el siglo; se han quedado en casi tres cuartos, pero por fin ya han visto este año su sustitución. Como está viendo su ampliación el otro instituto, el Jándula, reclamada prácticamente desde su creación,; claro que primero había que hacer los trámites y cederle los terrenos a la Junta y eso ha sido más que duraran las obras..

En cuanto a los centros de Infantil y Primaria ahí van con sus arreglillos, sus acondicionamientos y a veces estirando su espacio, como el chicle. Aquí no existe «guerra» entre públicos y privados, porque no los hay, y entre concertados y públicos, lo típico por lo de las plazas, cuando llegan las inscripciones; pero por este año, paz. Lo que no significa que todo esté hecho y en condicione por parte de las Instituciones.

Lo que está claro y demostrado es que la labor pedagógica de sus respectivos claustros de profesores, su trabajo y sus enseñanzas son de destacar. Además de lo reglado, raro es el centro que no se halla inmerso en algún que otro proyecto que sobrepasa los límites del mismo. Por comenzar por alguno de ellos, pero que tanto monta, monta tanto, pues los recursos, en este caso son importantes. El CEIP San Eufrasio con su películ 'Etiquetas 2'; conecta la filosofía del centro educativo de favorecer la inclusión social a edades muy tempranas con un film, un largometraje escrito por el profesorado e interpretado por los alumnos, que a su vez han participado en aspectos técnicos durante el rodaje, donde ha participado Intactos Teatro y la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía. Esta es la segunda película que realiza el centro educativo dentro de un proyecto coeducativo audiovisual, que tiene como mensaje la necesidad de romper etiquetas en la sociedad, desde edades muy tempranas.

El colegio Virgen de la Cabeza forma al alumnado en nociones de ciber-seguridad Esta formación en seguridad digital ha estado impartida por profesionales del Cuerpo Nacional de Policía y ha aleccionado a los jóvenes sobre el uso seguro y responsable de las tecnologías digitales, un aspecto cada vez más crítico en la educación escolar. El colegio Madre del Divino Pastor involucra a la sociedad andujareña en la donación de sangre. Su comunidad educativa, sigue inculcando los valores solidarios y altruistas entre su alumnado, con la intención de propiciar un sentimiento de concienciación ante los problemas que asolan a la sociedad. Ha sido el alumnado de Infantil el que se afanó en realizar el llamamiento mediante carta a los organismos, colectivos e instituciones de la ciudad, junto con la ayuda de sus padres y madres y del profesorado. Mientras, el equipo «Lince» del IES Jándula, un año más acudió como embajadores de Andújar en Europa a la edición de la Shell-Eco Marathon, disputada en la localidad francesa de Nogaro. Los jóvenes que se han implicado en el proyecto van a emprender sus estudios de ingeniería Desde el año 2010, cuando se gestó el prototipo, la repercusión de la ciudad en Europa ha sido notable y ha calado en la competición la calidad humana de los jóvenes.