Las fiestas de San Bartolomé respetan su oferta ocio-formativa de los últimos años Palomares frente a las obras del kiosko. / J. C. GONZÁLEZ La celebración llega con la polémica construcción del deseado kiosko «pero no en la época y lugar señalados», afirman desde el colectivo vecinal JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ Andújar Jueves, 22 agosto 2019, 13:17

Los entornos del parque de Las Vistillas y la barriada de San Bartolomé se aprestan a vivir sus tradicionales fiestas del tercer fin de semana de agosto, organizadas por la asociación de vecinos de la zona. La agenda mantiene el núcleo principal de las últimas ediciones. Habrá verbena en las noches de viernes, sábado y domingo, que estarán amenizadas por Vicente Arenas. El alfarero Vicente Romero volverá a realizar una demostración este domingo por la mañana en el parque de Las Vistillas. El programa incluye la fiesta de la espuma, el torneo de ajedrez, una gymkana con Ameco. La asociación cultural No Game no Life' organizará unos juegos de mesa. No faltarán en la agenda la fiesta del agua por las calles de la barriada, la sardinada y la degustación de paella del domingo. El sábado día 24 de agosto, a las ocho de la tarde, se celebrará la procesión de San Bartolomé por tercer año consecutivo, tras su recuperación en el año 2017.

La asociación de vecinos San Bartolomé-Las Vistillas, organiza actividades a lo largo de todo el año como la celebración de la Fiesta de las Candelas, la conmemoración del Día de Andalucía (que incluye la degustación de un canto), las jornadas saludables en la primera semana de junio y estas fiestas agosteñas que coinciden con la festividad de San Bartolomé.

Polémica

Las fiestas de este año llegan envueltas por la polémica construcción del kiosko justo al lado de la sede de la asociación de vecinos San Bartolomé-Vistillas. Su presidente, Rafael Palomares, admite que su ubicación la llevaban demandando desde hace años «por la falta de bares y restaurantes en el entorno y veíamos que era una necesidad urgente para que la gente se pueda sentar en verano y tomarse unas tapitas», indica. Junto al kiosko han venido insistiendo desde este colectivo vecinal en la apertura de los aseos de la sede durante todo el día para que estén a disposición de los usuarios que acuden cada día al parque de Las Vistillas.

El problema se ha suscitado porque el kiosko se está levantando justo al lado del edificio de la sede vecinal «y no como le dijimos al alcalde en su día porque convenimos en que se adecuara a unos 10 metros de la sede para no alterar la estructura del recinto» lamenta Palomares. La parte técnica esgrime que su creación de una forma contigua al recinto facilita más las acometidas de agua y de luz «no entendemos que los técnicos impongan su criterio por encima de los políticos y si se hubiera hecho como se planteó en su día con unas zanjas se hubiera solventado el problema», esgrime el presidente de la asociación vecinal.

Otro problema que se ha suscitado ha sido el inicio de las obras en plenas fiestas de la barriada «porque aquí está todo lleno de andamiajes que pueden estorbar para estos día se convivencia», deduce Palomares.

DENUNCIAS

Abandono del parque de Las Vistillas . Palomares recuerda que se reformó en el año 2010 con los planes E de Zapatero. El colectivo vecinal reclama un mayor funcionamiento de las fuentes. «Para que la gente se pueda refrescar en los día de calor.

Perros sueltos. La asociación vecinal avisa de la peligrosidad que representan para los usuarios del parque los perros sueltos y la circulación descontrolada de bicicletas.