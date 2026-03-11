Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Responsables y protagonistas de la actividad en la presentación celebrada en Don Gome. J. C. G.

La Fiesta de la Primavera Andaluza enlaza arte y alegría

ESPECTÁCULOS ·

La Asociación Andújar Andalusí la celebrará el día 22 de marzo donde la cultura local mostrará su profuso talento para fines solidarios

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Miércoles, 11 de marzo 2026, 13:08

Comenta

La Fiesta de la Primavera Andaluza se convertirá en una jornada de convivencia, cultura y música que tendrá lugar el domingo día 22 de marzo ... a partir de las 12 del mediodía en el Parque Hermanos del Val, que se incrusta en frente de la piscina cubierta.

