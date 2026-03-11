La Fiesta de la Primavera Andaluza enlaza arte y alegría

La Fiesta de la Primavera Andaluza se convertirá en una jornada de convivencia, cultura y música que tendrá lugar el domingo día 22 de marzo ... a partir de las 12 del mediodía en el Parque Hermanos del Val, que se incrusta en frente de la piscina cubierta.

Esta actividad está organizada por la asociación cultural Andújar Andalusí, presidida por Antonio Jesús Rodríguez, en colaboración con la formación Andalucía por Si-Andalucistas. Estaba prevista para la conmemoración del Día de Andalucía, pero las sucesivas borrascas y el cierre temporal del Teatro Principal la han trasladado hasta esta fecha, aprovechando la llegada de la primavera, cuya eclosión colorista se confabula con sempiterna alegría de la región andaluza y de Andújar. Esta actividad viene a recoger el testigo de la gala benéfica del Día de Andalucía que con un cuarto de siglo de andadura viene celebrando y defendiendo la cultura de Andalucía, ofreciendo un gran espectáculo a la ciudadanía y contribuyendo a una causa solidaria.

Elenco

Esta Fiesta de la Primavera Andaluza contará con las actuaciones de la Academia de Danza Virgen de la Cabeza, dirigida por Marisa Ortega Sarria, y de la Escuela de Danza S'Dance Andújar, cuya responsable es Sandra Almeida. La jornada se cerrará con el concierto del grupo andujareño Las Malas Lenguas, bajo un gran ambiente de cordialidad y confraternización.

Las disciplinas del baile aéreo urbano, el folklore tradicional y de la tierra y el pop-rock establecerán una especial simbiosis y confluirán para mostrar todo el desbordante caudal de arte y el talento que posee la cultura andujareña. Este evento mantiene su impronta solidaria y la barra será gestionada por la Hermandad de la Santa Vera-Cruz, cuya recaudación se destinará a su Bolsa de Caridad. Su hermana mayor, Ana Belén Muñoz, desgranó que los fondos que se recauden en esta fiesta irán a parar a la acción social de la hermandad, con motivo de su 600 aniversario, que se va a celebrar en el próximo año 2027, muy señalado en la vida religiosa y social de la ciudad.