La Fiesta de las Candelas se celebrará el sábado día 31 de enero

El Ayuntamiento de Andújar, a través del Área de Participación Ciudadana, ha presentado una nueva edición de la Fiesta de las Candelas, que se celebrará ... el próximo sábado 31 de enero, una de las tradiciones más arraigadas y participativas del municipio, que cada año reúne a vecinos y vecinas en torno a las hogueras.

La concejal de Participación Ciudadana, Rosa Sola, ha explicado este martes en una comparecencia pública que el procedimiento de inscripción es sencillo y puede realizarse de forma presencial en el Ayuntamiento o vía online, mediante un código QR disponible en la cartelería distribuida por la ciudad o a través de la página web municipal, accediendo al Área de Participación Ciudadana. En dicho espacio, los participantes encontrarán dos enlaces; uno con las normas de seguridad para el encendido y apagado de las candelas, y otro destinado a la inscripción obligatoria.

El plazo de inscripción permanecerá abierto desde el lunes 12 hasta el día 22 de enero, y la participación está abierta a toda la ciudadanía: niños, mayores, colectivos vecinales, comunidades, grupos de amigos y vecinos. Rosa Sola ha insistido en la importancia de cumplimentar correctamente el formulario: «Es fundamental indicar con claridad el nombre de la persona responsable, un teléfono operativo y, sobre todo, la ubicación exacta de la hoguera, ya que los técnicos municipales, junto a Policía Local y Bomberos, deben comprobar que todos los emplazamientos cumplen las medidas de seguridad».

Como en ediciones anteriores, la Fiesta de las Candelas contará con la colaboración desinteresada de la Asociación Los Bailongos, que animará distintas hogueras de forma itinerante por diversos puntos de Andújar. Asimismo, en las pedanías y diseminados se contará con la presencia de una charanga, reforzando el ambiente festivo y comunitario.

Desde la Concejalía de Participación Ciudadana, y como apoyo a las candelas inscritas, se distribuirán productos locales para cada hoguera cinco kilos de chorizos, dos kilos de pan y dos litros de aceite de oliva virgen extra, procedentes de proveedores de la ciudad y de la Plaza de Abastos. En concreto, los chorizos serán de Producarne, el pan de la Panadería Domínguez y el aceite de la Cooperativa Iliturgi.

«La Fiesta de las Candelas es una celebración que hace brillar nuestros barrios con luz propia, fomenta la convivencia y pone en valor nuestras tradiciones y nuestros productos locales», ha señalado la concejal, animando a la ciudadanía a formalizar su inscripción y a disfrutar de una noche que une participación, seguridad y tradición.

El Ayuntamiento de Andújar invita a todos los vecinos y vecinas a sumarse a esta cita emblemática, que volverá a convertir la ciudad en un punto de encuentro, convivencia y cultura popular.