El Festival Delicatessen Andujar Music empezará a vivirse con intensidad desde hoy jueves

Tras el recital de María Terrremoto, varios entornos de la ciudad aguardan este fin de semana y el próximo una gran variedad musical

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ CORRESPONSAL Jueves, 16 de octubre 2025, 13:50 Comenta Compartir

La ciudad va a empezar a vivir desde hoy con intensidad y el próximo fin de semana el I Festival Delicatessen Andujar Music. Este evento se concibe desde el Consistorio como una nueva iniciativa musical con el objetivo de dinamizar culturalmente la ciudad durante la estación otoñal, ampliando la oferta más allá de los grandes eventos de primavera y verano.

Este nuevo proyecto musical nace con vocación de continuidad y lo han ideado la Concejalía de Cultura del Consistorio andujareño y el productor musical Paco Ortega. Busca ofrecer una propuesta cultural refinada, heterogénea y con personalidad propia, orientada a un público que valora tanto la calidad artística como el entorno donde se desarrolla la actividad. 'Delicatessen' es una propuesta sofisticada, para quienes buscan experiencias musicales únicas, en lugares con historia y al aire libre.

Tras el espectacular recital ofrecido el pasado día 26 de septiembre por María Terremoto, en el Palacio de los Niño de Don Gome -espectáculo que se integró dentro del Galardón Rafael Romero 'El Gallina' hoy jueves , a partir de las 21:00 horas, aterriza en el Hotel Oleum Chipi La Canalla, con su propuesta donde mezclará humor inteligente, poesía urbana y una sensibilidad musical única.

Blues alternativo

Mañana viernes día 17 de octubre, Guadalupe Plata + Zero Azúcar actuarán en el Jardín del Alfarero. Guadalupe Plata es uno de los grupos más respetados del blues alternativo en España. Procedentes de Úbeda, su sonido crudo y visceral mezcla raíces del blues del Delta con ritmos primitivos, creando un universo sonoro propio y magnético. Este sábado día 18 llegará hasta el Palacio de los Niños de Don Gome Travis Birds una de las artistas con mayor proyección en la escena pop-indie española, con más de medio millón de oyentes mensuales en plataformas digitales. La noche se abrirá con Noriko Martín, artista japonesa afincada en España, que presenta el primer álbum flamenco íntegramente en japonés.

Ana Corbel presentará en La Casa Azul Boutique Hotel el día 23 de octubre el espectáculo 'Locuras de hoy, coplas de siempre'. Dorantes, uno de los pianistas flamencos más internacionales y prestigiosos, ofrecerá el día 24 e octubre en el Palacio de los Niños de Don Gome un formato exclusivo con 'big band' de 15 músicos.

Cerrará el festival el día 25 de octubre en Don Gome uno de los fenómenos más singulares de la música nacional, 'Derby Motoreta's Burrito Kachimba', que fusionan el rock andaluz con psicodelia, flamenco y actitud punk.

