Juan Carlos Martínez y Ana Peña. GONZÁLEZ

La Feria Talento Joven fomentará la empleabilidad

FUTURO ·

Cámara de Comercio y Consistorio se unen para que los jóvenes de se acerquen a las empresas el día 3 de octubre en el pabellón ferial

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Jueves, 25 de septiembre 2025, 19:40

La Feria Talento Joven Andújar será un punto de encuentro diseñado para promover la empleabilidad y conectar a los jóvenes de la comarca con oportunidades reales de formación y trabajo. Se va a desarrollar en la jornada del viernes día 3 de octubre en el recinto del pabellón ferial.

El concejal de Promoción Económica y Comercio del Ayuntamiento de Andújar, Juan Carlos Martínez y la gerente de ente cameral andujareño, Ana Peña, han desmenuzado este viernes la iniciativa en una rueda de prensa. El evento está organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Andújar en el marco del Programa Talento Joven -e impulsado por la Cámara de España y el Ministerio de Trabajo y Economía Social y cofinanciado por la Unión Europea-. La feria cuenta con la colaboración del Ayuntamiento. Está dirigida a jóvenes de entre 16 y 30 años inscritos en el sistema de Garantía Juvenil (aunque pueden acudir todo aquel que esté interesado en mejorar su empleabilidad) este proyecto persigue como objetivos clave fomentar la empleabilidad juvenil; impulsar la orientación profesional; visibilizar los recursos de inserción laboral disponibles en la zona y sensibilizar sobre la importancia de las competencias transversales.

Participantes

La feria, con horario de 09:00 a 14:00 horas, contará con tres zonas principales. En una habrá 25 stands de empresas e instituciones. Los asistentes podrán aportar el currículum a empresas e instituciones tomando contacto con los departamentos de recursos humanos de empresa. La segunda zona estará dividida en talleres prácticos y dinámicos de orientación profesional y la tercera contendrá charlas, coloquios y seminarios de alto nivel, como ponencias sobre ciberseguridad y delitos informáticos. Habrá una gran implicación de los centros educativos de la ciudad.

