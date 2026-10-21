La II Feria Talento Joven enseñará el camino al empleo en la zona

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Andújar celebrará el próximo viernes día 23 de octubre en el pabellón ferial polideportivo la II ... Feria Talento Joven de Andújar, una iniciativa destinada a acercar a los jóvenes estudiantes y personas en búsqueda de empleo al mercado laboral, facilitar el contacto directo con las empresas y dar a conocer recursos y alternativas para impulsar su futuro profesional.

La feria está organizada por la Cámara de Comercio de Andújar, a través del programa Talento Joven, promovido por la Cámara de Comercio de España y el Ministerio de Trabajo y Economía Social, y cofinanciado por la Unión Europea, con la colaboración del Ayuntamiento de Andújar.

Ayer martes se presentó en rueda de prensa esta iniciativa. El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Andújar, Javier Camello, resaltó que la entidad cameral lleva desde el pasado mes de junio trabajando en este proyecto.

Alumnado

Los organizadores esperan que más de 350 alumnos y jóvenes desempleados acudan durante toda la mañana al Pabellón Ferial de Andújar. SAFA, IES Sierra Morena, IES Jándula, IES Nuestra Señora de la Cabeza Madre del Divino Pastor, colegio Virgen de la Cabeza trinitarios y colegio Concepción La Salle serán los centros participantes.

El concejal de Promoción y Turismo, Juan Carlos Martínez destacó que la iniciativa se trata de una apuesta importante por los jóvenes y desempleados, «para que tengan a su alcance todos los recursos y herramientas disponibles que les puedan ayudar de cara a mejorar su formación o para implementar su inserción laboral», ponderó el edil.

Varias áreas

La gerente de la Cámara de Comercio de Andújar, Ana Peña, desgranó la organización de la Feria, que se estructurará en tres áreas; Zona Conecta, Zona Impúlsate y Zona Atrévete, con propuestas orientadas a favorecer la orientación profesional, el aprendizaje y la participación de los asistentes.

En la Zona Conecta, un total de 30 empresas, instituciones y centros formativos darán a conocer su actividad y las oportunidades que ofrecen. La Zona Impúlsate acogerá una programación de charlas sobre cuestiones clave para mejorar la empleabilidad. Entre los temas previstos se encuentran el uso de la inteligencia artificial en la búsqueda de empleo, las oportunidades del empleo público y las oposiciones, la importancia de los idiomas en los procesos de selección, la ciberseguridad, el emprendimiento y las salidas profesionales vinculadas a los oficios.

La programación de las charlas será la siguiente:

• 09:30 h. Inauguración oficial, con intervenciones institucionales y recorrido por los expositores.

• 10:30 h. «IA: Impulso digital para la búsqueda de empleo», a cargo de Jesús Pegalajar.

• 11:00 h. «Empleo público: oposiciones y oportunidades para tu futuro», con Baldo Gallego, de Oposiciones Klave.

• 11:30 h. «Ciberseguridad: seguros en la red, fuertes en el empleo», con Juan Acosta, colaborador de INCIBE.

• 12:00 h. «Idiomas que abren puertas: qué lenguas buscan hoy las empresas», a cargo de Mary Lamas, directora de la Escuela Oficial de Idiomas de Andújar.

• 12:30 h. «Emprendimiento y autoempleo: cómo poner en marcha tu proyecto», con María del Carmen Expósito, del CADE Andújar, y José Luis, de FAECTA.

• 13:00 h. «Oficios con futuro: descubre nuevas oportunidades de empleo», a cargo de Alberto de la Escuela de Oficios FORMAT.

Por su parte, la Zona Atrévete acogerá, de 10:00 a 14:00 horas, el Reto Talento Joven, una actividad interactiva en formato Kahoot sobre recursos de empleo, formación y futuro profesional. Esta propuesta permitirá a los asistentes poner a prueba sus conocimientos de una forma dinámica y participativa.

Con esta segunda edición, la Cámara de Comercio de Andújar refuerza su compromiso con la empleabilidad juvenil y la colaboración entre el tejido empresarial, las instituciones y las entidades formativas. La feria busca acercar a los jóvenes a la realidad del mercado laboral, facilitar el acceso a información y recursos de utilidad y contribuir a generar nuevas oportunidades profesionales en Andújar y comarca.