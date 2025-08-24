Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Amazonas y jinetes en el paseo de caballos de la pasada Feria por los Jardines de Colón y paseo de enganches por el Ferial. GONZÁLEZ
Los colectivos del mundo del caballo se van a comprometer con el Consistorio a realzar las actividades

La Feria de Septiembre abanderará la apuesta por las tradiciones de la tierra

FIESTAS PATRONALES ·

Se van a intensificar los actos del caballo y la nueva caseta de la Federación de Peñas fomentará el traje de gitana y el talento local

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Domingo, 24 de agosto 2025, 13:38

dújar. El Ayuntamiento se va a afanar en la próxima Feria en amplificar e intensificar las tradiciones más arraigadas del municipio y en divulgar el caudaloso y ampuloso talento artístico que adornan a Andújar. Su filosofía será la de insuflarle una impronta andujareña y una personalidad propia a las Ferias y Fiestas en honor de San Eufrasio, que se van a celebrar entre los días 3 al 8 de septiembre.

Por ejemplo, el mundo del caballo, tan enraizado a su secular romería, tendrá un gran impacto de la agenda, donde una amalgama de actividades otorgarán brillantez y prestancia al sector ecuestre. Por segundo año consecutivo, Anducab, se va a integrar en el marco de la Feria, en concreto entre los días 4 al 7 de septiembre en el recinto de los Jardines de Colón. Además se va a implicar mucho más a la población infantil.

El sábado día 6 de septiembre, se va a celebrar el Paseo a Caballo, a partir de las 12 del mediodía. Ese mismo día, tendrá lugar el concurso de atalajes, que organiza la peña Los Romeros 'El Madroño'. También ese sábado día 6 de septiembre se fusionará el cante de Sebastián Vilches con el mundo equino, con su actuación en la caseta Ecuestre.

Carrera de cintas

El domingo día 7 de septiembre volverán a proliferar las actividades en torno al caballo, porque ya a primera hora se va a desarrollar la tradicional y veterana carrera de cintas a caballo en la Avenida de Estrasburgo, organizada por la peña Los Romeros, que servirá de antesala al concurso y paseo de enganches por el recinto ferial de la Avenida de Lisboa. El grupo Ecos de Sierra Morena pondrá el colofón a la intensa jornada con su actuación en la caseta ecuestre. Los colectivos del mundo del caballo que se implican en esta Feria, Peña Los Romeros, la Asociación Cultural Ecuestre, la Asociación de Enganches y la Asociación de Monta a la Amazona pretenden darle este año más realce y lucimiento a los actos relacionados con el mundo del caballo. A esta apuesta por el sector equino, se une la irrupción en la Feria de la caseta de la Federación de Peñas Romeras y Marianas 'El Camarín', que va a introducir el día 4 de septiembre 'La Noche de Volantes', que invitará a vestir con los trajes de faralaes y de gitana, para dotar de tipismo y costumbrismo a la feria septembrina.

Punto de encuentro

La nueva Caseta Municipal de la Federación será punto de encuentro y escenario para artistas locales, en cumplimiento con el compromiso municipal de fomentar el talento de la ciudad. La Noche de Volantes invitará a acudir con el tradicional traje de flamenca porque. «Queremos que nuestra moda, nuestras costumbres y nuestros talleres locales tengan protagonismo en la feria. Andújar tiene una gran tradición en la confección del traje de gitana y queremos ponerla en valor», pondera el edil de Festejos, Antonio Torres, quien también coge la punta de lanza en esta apuesta por lo local. Miriam Barrera, Sebastián Vilches, Marta Navarro, Ruta 80, Las Malas Lenguas, Otros Como Yo y Canallas ejemplifican esa apuesta por el arte del terruño.

El edil de Festejos destaca la gran acogida y participación de los colectivos locales: «Todas las casetas disponibles han sido ya ocupadas por hermandades, asociaciones y peñas, lo que demuestra el arraigo y las ganas de feria que hay en nuestra ciudad», apostilla Torres.

