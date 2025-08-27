La Feria Multisectorial será del 26 al 28 de septiembre

JOSÉ CARLOS GONZALEZ ANDÚJAR Miércoles, 27 de agosto 2025, 14:03 Comenta Compartir

La concejalía de Promoción ya ha abierto el plazo de inscripción para la participación de los stands comerciales en la Feria Multisectorial de Andújar, que se va a celebrar entre los días 26 al 28 de septiembre en el recinto ferial de la ciudad.

Las actividades de los expositores estarán consagradas al comercio, artesanía, los servicios, el negocio del motor o de maquinaria agrícola. Las inscripciones son gratuitas y el plazo de solicitudes concluye el día 20 de septiembre. La organización ha establecido un contacto en el correo electrónico promocion@andujar.es y anuncia que la solicitud del stand se puede tramitar a través de la sede de Registro General del Ayuntamiento de Andújar. La Feria Multisectorial, que se este año llega a su decimocuarta edición, es una oportunidad para fortalecer el tejido comercial del municipio. Nació en el año 2011, sustituyendo a la Feria de Andumotor, para centrarse no sólo en el sector del motor, sino también en el comercio, la agricultura, la ganadería, la alimentación y la energía, que tienen su incidencia en la vida diaria del municipio.

Tradición e innovación

La feria mostrará las raíces de la agricultura, combinadas con las técnicas más vanguardistas que se están aplicando en el sector. También enseñará el enorme valor que encierra el parque natural Sierra de Andújar a los visitantes. Convivirán en esta muestra ya arraigada en la provincia la tradición de las prácticas agrícolas y sus métodos, con las innovaciones tecnológicas que se están introduciendo, la producción ecológica de los productos, las prácticas tradicionales de pastoreo y la introducción de las energías renovables en el mundo del campo.

Este evento supondrá una gran oportunidad para contactar y fidelizar clientes, así como para presentar novedades y adquirir reconocimiento sectorial y mediático. La Feria Multisectorial pondrá de manifiesto la importancia y raigambre de estos sectores productivos en la ciudad y en la comarca y pretenderá impulsar los sectores del comercio, la agricultura, la ganadería, la alimentación, el motor y la energía, ante los delicados momentos que atraviesan, debido a la crisis económica y también por los perjuicios causados por el cambio climático.