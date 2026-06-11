La Feria Multisectorial de Andújar se sitúa en el ojo del huracán y la diana de la crítica

Varios grupos de la oposición del Ayuntamiento de Andújar han criticado con especial virulencia el desarrollo de la última Feria Multisectorial.

El PSOE lamenta el « ... estrepitoso fracaso» de la XV edición de la Feria Multisectorial de Andújar, tras el cambio de fecha y la falta de participación de empresas vinculadas al sector agrícola y de la automoción, «protagonistas tradicionales de este evento que durante más de una década se había consolidado como un verdadero referente comarcal y provincial».

Así lo manifestó ayer en una comparecencia pública su portavoz municipal, Manolo Vázquez, quien atribuyó este hecho, «a la enorme dejadez y la absoluta improvisación a la que nos acostumbra el gobierno local del Partido Popular ha provocado que esta edición no haya contado con ningún aliciente para las empresas ni para el público en general, dando una pésima imagen de vacío e insustancialidad durante las diferentes jornadas», remarcó.

Pocas relaciones comerciales

Vázquez ahondó en el perjuicio ocasionado a empresarios, productores, colectivos e instituciones que, «por desgracia, no han encontrado ese necesario espacio de encuentro para las relaciones comerciales», reprochó. Su formación ha aprovechado la ocasión para trasladar su apoyo a los expositores que, «a pesar de todas las adversidades y del poco atractivo de la celebración, han demostrado su apuesta y su compromiso con nuestra ciudad y con esta Feria». En este sentido, los socialistas consideran agotado el gobierno del PP en Andújar, «ya que hemos perdido la referencia de numerosos eventos esenciales para la promoción de nuestra ciudad y de todo el tejido productivo», por lo que deduce que una mayoría absoluta, «ha podido transformarse en la mayor decepción para la ciudadanía debido a la inacción, la incapacidad y al incumplimiento de tantas promesas que se han quedado en el camino durante estos tres años de mandato», enfatizan.

Vázquez enumeró actividades que se han perdido como Óleomiel, el Memorial de Atletismo, el Festival Capuchinos Rock y criticó que la ciudad no asista a eventos como la Feria de la Caza o la de los Pueblos. «Todo esto estaba muy arraigado y se ha dilapidado», apostilló.

Dura valoración de Andalucía Por Sí

La portavoz del Grupo Municipal Andalucía Por Sí -Andalucistas, Encarna Camacho, ha realizado una dura valoración de la Feria Multisectorial celebrada el pasado fin de semana en Andújar, calificándola de «auténtico fracaso» y responsabilizando directamente al alcalde, Francisco Carmona, y a su equipo de gobierno de una decisión que dice, «ha perjudicado gravemente la promoción económica de la ciudad».

Según ha denunciado la portavoz andalucista en el Ayuntamiento, el principal error ha sido el cambio de fechas decidido por el gobierno municipal. «Una feria que históricamente se celebraba a finales de septiembre y que contaba con una consolidada trayectoria empresarial y comercial ha sido trasladada al mes de junio sin que existiera una justificación que avalara el cambio», argumenta.

Abandono del recinto

La portavoz andalucista ha señalado que el resultado ha sido evidente durante los tres días de celebración porque ha percibido escasa asistencia de público, cambios continuos en la programación, actividades suspendidas, modificaciones en los horarios de apertura y cierre, «y empresas que han decidido abandonar el recinto antes de finalizar el evento ante la falta de visitantes».

Camacho ha recordado que muchos expositores procedían de fuera de Andújar y habían asumido gastos de desplazamiento, alojamiento, restauración y logística para participar en una feria, «que finalmente no ha cumplido las expectativas mínimas de asistencia». Lamenta el deterioro de una feria que en su día se convirtió en referente.