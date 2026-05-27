La Feria Multisectorial de Andújar se adelanta a los próximos días 4, 5 y 6 de junio

La Feria Mutisectorial Ciudad de Andújar, que alcanza su decimoquinta edición, adelanta sus fechas y se va a celebrar entre los días 4, 5 y ... 6 de junio en el pabellón ferial. Esta feria se venía desarrollando en septiembre, tras recoger el testigo de Andumotor y anhela con esta modificación tener otro estímulo y revulsivo.

El alcalde de Andújar, Francisco Carmona, ha desvelado en la presentación de este miércoles los motivos de este traslado en el calendario. «A finales de septiembre y primeros de octubre el campo está ya en funcionamiento y tras hablar con diferentes sectores y de ver la situación de otras ferias que se daban en la provincia, convenimos que la mejor fecha era primeros de junio», explicó el regidor iliturgitano.

Propuestas

Esta Feria está enfocada, principalmente a la maquinaria agrícola, pero se volverá a abrir a otros campos como el turismo, el parque natural Sierra de Andújar, el patrimonio y la gastronomía andujareña y las empresas de servicios. «Queremos ser más ambiciosos, porque vamos a incardinar todos estos sectores a la innovación, el progreso y el futuro y donde en esos días se puedan vivir las experiencias», señaló Carmona.

La intención primordial de este evento es que las empresas jóvenes entablen contactos. Van a participar un total de 60 stands y todos los participantes estarán más reagrupados. «Para propiciar las reuniones y el calor humano», avanzó el alcalde su intervención.

Turismo de interior

Dentro del apartado de la automoción, en esta edición van a gozar de una especial incidencia las auto caravanas, porque va a poner su foco en el parque natural Sierra de Andújar, «y este es otro de los hechos que ha motivado el cambio de fechas, porque vamos a desarrollar actividades de senderismo y el embalse del Encinarejo empieza a recibir ya a los visitantes», agregó Carmona, quien enfatizó que ha recibido por tercer año consecutivo la Bandera Azul.

La agenda incluye un concurso de cocina para mostrar al público y a los jóvenes las excelencias de la gastronomía andujareña que tiene como exponentes los productos de la huerta y de la caza mayor. Se va a celebrar un año más el Concurso de Manejabilidad de Tractores, un clásico de la feria que pone a prueba la destreza de los participantes.

La XV Feria Multisectorial también va a incluir una serie de propuestas de ocio y disfrute para los niños y niñas y sus familias. El primer edil agradeció de antemano la presencia de las empresas e instituciones y del papel que desempeñan dos grandes patrocinadores como son Almacenes Guerra y la Caja Rural, que también están muy presentes en otras actividades tan significativas en la ciudad. «Este compromiso contribuye al desarrollo de la ciudad», apostilló Carmona en la presentación.