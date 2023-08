La Feria de Andújar se agarra al talento musical local

r. Los concejales de Festejos y Nuevas Tecnologías, Antonio Torres, y de Fiestas Patronales y Tradiciones, María José Fuentes, presentaron ayer en el patio interior del Palacio de los Niños de Don Gome la programación de la Feria de Andújar 2023, que tendrá lugar del 6 al 11 de septiembre y para la cual el Ayuntamiento ha conseguido que actúen Siempre Así, El Canijo de Jerez, King África, Apache y Fowtiago, entre otros grupos. Las actuaciones serán gratuitas.

Antonio Torres indicó que integrantes del actual equipo de gobierno han trabajado con entusiasmo e intensidad desde el primer día que entraron el gobierno, para diseñar por primera vez para ellos el contenido de la Feria de Septiembre en honor al patrón, San Eufrasio.

Así lo destacó Torres, quien precisó que la ciudad contará además con dos eventos de preferia, el VII Festival de Circo en la Plaza del Camping el día 5 a partir de las 21:00 horas y la zarzuela 'La del manojo de rosas' en el Teatro Principal el día 6 a la misma hora. El gerente de Alonso Producciones, Cristian Alonso, y el director musical de la Zarzuela, Francisco José Serrano, acompañaron al concejal en una rueda de prensa para desgranar los detalles. Torres invitó a la ciudadanía y la gente de la comarca a venir a disfrutar de la programación preparada.

Convivencia para mayores

El primer día se realizará la tradicional convivencia para los mayores en la caseta municipal y la prueba de la luz. Además, todos los días habrá una hora sin ruido para las personas con autismo y otros problemas sensoriales. Entre otras novedades, la caseta infantil abrirá también el último día de feria y habrá una caseta ecuestre para los caballistas participantes.

Habrá actuaciones desde el miércoles 6 de septiembre, con Jardín del Sur, Radio Stone, Legendarios, Las malas lenguas y Nitrato's Rock en la caseta municipal. Al día siguiente, será el turno de Mulatos del Sabor y Adrián Bachiller. El viernes, los conciertos se trasladan a la rotonda, donde actuará El Canijo de Jerez. El sábado, King África y Apache estarán en la Caseta Municipal, mientras que el domingo habrá actuaciones en ambos escenarios. En la caseta municipal actuará la Orquesta Vendaval, mientras que en la rotonda del ferial cantará el renombrado grupo Siempre Así. El lunes, festivo local, cierra la programación el Trío Revolushow en la caseta municipal. El edil de Festejos, Antonio Torres, resaltó la apuesta que se ha hecho por los grupos locales, que tendrán su protagonismo en la Feria. El propio Torres y la su compañera de gobierno, María Jesús Fuentes, descubrieron el cartel, que ha estado diseñado por Juan Luis Aldehuela. También añadió que tanto, los conciertos que se van a desarrollar en la Casetas Municipal y en la rotonda de la Avenida de Lisboa, le van a dar vistosidad a la Feria. Adelantó que la intención de su equipo de gobierno es la de ofrecer cada vez una programación de calidad que se complementará con los espectáculos en la plaza de toros centenaria.

Antes, el 5 de septiembre será el VII Festival de Circo en la Plaza del Camping con espectáculos para todos los públicos. A las 21:00 horas, actuarán los Hermanos Saquetti, un dúo clásico de payasos que ofrecen una variedad de números cómicos para mostrar que no hay fronteras en las risas y en el humor compartido, sea cual sea su edad o cultura. Tras ellos, le tocará el turno a Rock Cirk a las 22:15 horas, actuación que ganó el Premio Nacional de Circo en 2017. Sus artistas presentan un espectáculo circense aderezado con punteos de guitarra eléctrica, redobles de batería estrambóticos y desgarbados vuelos, un llamativo cuadro de personajes roqueros capaces de seducir a cualquier tipo de público, una mezcla dinámica, fresca y divertida entre las técnicas de circo y el Rock más puro, clásico y divertido.

En definitiva, será un espectáculo que se desarrolla con un lenguaje corporal, expresivo y musical, lleno de humor, donde la sorpresa y el riesgo no dejarán al público quitar atención. Cristian Alonso será el encargado de la gestión artística del VII Festival de Circo Contemporáneo, que organiza la concejalía de Cultura. Destacó en la presentación que ha apostado por compañías de circo muy consagradas, con más de dos décadas de andadura.

La zarzuela

El 6 de septiembre tendrá lugar la Zarzuela 'La del manojo de rosas', una de las composiciones más famosas de Pablo Sorozábal, formada por dos actos y con una duración de dos horas. El director musical de la zarzuela, Francisco José Serrano, indicó que es un espectáculo muy conocido, por el renombre del elenco de actores y cantantes que conforman este espectáculo, que fusiona música, teatro y baile. La Orquesta Ciudad de Priego es la encargada de llevar la parte musical.

Esta zarzuela es un sainete lírico que siempre ha sido admirado por su ingenioso casticismo y su excepcional música. La acción tiene lugar en 1934 en una plaza de barrio madrileña en la que hay un garaje, un bar y una tienda de flores llamada 'El manojo de rosas'. Allí están Joaquín, el oficial mecánico del garaje con su aprendiz Capó.

También don Daniel, el dueño de la tienda de flores, con su hija Ascensión, la florista, una muchacha madrileña de educación esmerada, pero orgullosa de su origen obrero, por lo que no quiere ni oír hablar de amores, más que con un hombre de su clase, y el camarero del bar, Espasa. Don Daniel quiere que su hija acepte la proposición de Ricardo, un joven aviador, pero Ascensión, a quien quiere es a Joaquín. También hay otro conflicto amoroso entre Clarita, una coqueta y culta manicura, Capó y Espasa.

Modificación presupuestaria de 190.000 euros

Antonio Torres explicó ayer la modificación de crédito que se realizó en pleno de la Corporación Municipal de la semana pasada, donde se liberaron 190.000 euros para cubrir con lo gastos que comporta el desarrollo de esta Feria y la programación hasta final de año.

Torres explicó que cuando entraron a gestionar el Ayuntamiento a partir del día 19 de junio, no se encontraron los recursos suficientes en el área de Festejos para organizar una Feria a la altura que, dijo, la ciudad merece. El edil de Festejos justificó que este año se ha incrementado la partida respecto a otros años para llevar a cabo una serie de novedades que considera atractivas y llamativas como los espectáculos de la plaza de toros, la adecuación de una caseta en el ferial para los caballos o los conciertos que se van a desarrollar en la rotonda del ferial. Estos mismos argumentos los defendió en la sesión plenaria el concejal de Hacienda, Manuel Fernández Toribio.

Esta modificación levantó suspicacias entre los grupos de la oposición. El portavoz del PSOE, Pedro Luis Rodríguez, recordó que en su etapa de edil de Festejos y de Economía y también de alcalde, fue criticado por el PP, entonces en la oposición, al considerar que existía un gasto excesivo en fiestas. No obstante, se abstuvo y no rechazó la modificación. También esta maniobra generó su recelo en el seno del grupo municipal de Andalucía Por Sí. Su edil, Encarna Camacho, recomendó que estas cantidades de dinero se destinaran a otros capítulos que considera importantes en la vida de la ciudad. No obstante, tampoco quiso ser muy crítica con la decisión del gobierno y mostró también en parte su comprensión.