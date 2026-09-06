Una Feria que se abraza a sus tradiciones y se abre a las nuevas tendencias de hoy

La Feria y Fiestas de Septiembre de Andújar en honor a San Eufrasio se adentran en su ecuador y enfilan su fin de semana más ... intenso, que se alarga con el lunes festivo. Y lo hace aferrándose a las tradiciones más enraizadas de la ciudad, como es el mundo del caballo, su selecta gastronomía y su tradición taurina, que se mezclan con las nuevas tendencias.

Entre las actividades programadas, ayer sábado destacó el XXV Concurso de Atalaje, organizado por la peña Los Romeros, que alcanzó este año su vigésimo quinta edición. Se trata de una cita que se ha consolidado como uno de los grandes atractivos de la feria y que permitió un año más disfrutar de la presencia de numerosos jinetes y amazonas ataviados para la ocasión.

El concurso tuvo lugar en la Caseta Municipal Ecuestre. El presidente de la peña Los Romeros, Dionisio Cobo, indicó que un juez venido de Córdoba participó en la puntuación. En esta prueba se valora la compostura, la elegancia de los jinetes, las amazonas y los caballos. También se tiene muy en cuenta la vestimenta de los participantes.

En la categoría de jinetes, el primer premio recayó en Jesús Vilches Martínez, seguido de Antonio José Gálvez Hernández, Manuel Vilches Martínez, y Lucas Martínez Navarro, cuarto. En amazonas, Alba Mármol Salas resultó ganadora con el primer premio. La segunda posición fue para Cristina Lara, tercera María Expósito Serrano y María del Mar Navas Villegas, el cuarto.

En la categoría infantil, el primer premio recayó en Irene Romero Salas; el segundo se lo llevó Antonio Caler Cortecero; y el tercero, para Diego Mora Sequera. Manuel Caler Cortecero se alzó con el cuarto puesto. Además, el jurado otorgó un premio especial a Antonio González por su espectacular y llamativa indumentaria serrana.

Por otra parte, la peña Los Romeros celebra hoy domingo la tradicional Carrera de Cintas a Caballo, que alcanza su 47ª edición. Se trata de una cita profundamente arraigada en la tradición ecuestre de Andújar. «Este concurso lo transmiten los más veteranos de la peña a los más jóvenes y por eso se ha consolidado en el tiempo», comentó Dionisio.

Paseo a caballos

Ayer sábado, también se desarrolló el Paseo a Caballo, organizado por la Asociación Cultural Ecuestre de Andújar, que coincidió con la jornada del Concurso de Atalaje. La iniciativa congregó a numerosos jinetes y amazonas que recorrieron las calles de la ciudad hasta finalizar en el recinto ferial.

El presidente de la Asociación Cultural Ecuestre de Andújar, Manuel de la Torre, dio las gracias a todos los participantes que le dieron lustre a esta actividad, que recorrieron las calles más emblemáticas de la ciudad. Tras el recorrido, se citaron en la Caseta Municipal Ecuestre, con la degustación de un plato de paella y la actuación del grupo 'El Son de las Niñas', que en la actualidad se sitúan en la cima de las rumbas y de las sevillanas. La programación en torno al mundo del caballo se completará hoy domingo con la Exhibición de Enganches, en la que se esperan unos 50 participantes, que pondrá el broche a las actividades vinculadas al mundo del caballo durante la Feria de Andújar.

Todas estas actividades cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de la ciudad. El concejal de Festejos, Antonio Torres, ha incidido en la estrecha vinculación de Andújar con la cultura ecuestre a lo largo de todo el año. «Es una seña de identidad, por lo que el caballo tiene y debe seguir teniendo un protagonismo enorme en Andújar», ha destacado, defendiendo al mismo tiempo la colaboración entre el Ayuntamiento y el tejido asociativo. Y para darle más boato al mundo ecuestre en la Feria de Septiembre, la peña El Caballo mantiene su pedigrí en esta Feria

El mundo de los toros

Y hoy domingo, la plaza centenaria de Andújar, acoge a partir de las ocho de la tarde, su festejo taurino, que estará protagonizado por un cartel de 'banderilleros de oro' integrado por El Fandi, Manuel Escribano y Jesús Enrique Colombo, que se medirán ante seis toros de la ganadería de Fermín Bohórquez.

La corrida se presenta como uno de los festejos taurinos más destacados del calendario de la provincia de esta temporada, en un festejo que apuesta por un cartel de categoría, que reunirá a tres nombres destacados del panorama de toreros banderilleros actual, con el fin de aglutinar el gusto de todo tipo de público aficionado a la tauromaquia. Pues este festejo taurino, entronca con la gran tradición ganadera taurina que acendra la serranía andujareña.

En la Feria de Andújar también está muy presente el mundo de la tauromaquia con la presencia de una peña histórica como es la peña taurina Benjamín Sorando, que tanto por el día, y como por la noche goza de un gran ambiente.

La caseta del Partido Popular mantiene su carácter tradicional y permanecerá abierta durante estos días como lugar de convivencia para quienes deseen visitarla. La caseta ofrece actuaciones de grupos locales todos los días, tanto al mediodía como por la tarde y la noche, junto a diferentes propuestas gastronómicas. Ayer sábado, celebró una paella de convivencia que reunió a afiliados ,simpatizantes y compañeros del Partido Popular de distintos puntos de la provincia de Jaén.

El encuentro contó con la presencia del presidente del PP de Andújar y parlamentario andaluz, Jesús Estrella; el alcalde de Andújar, Francisco Carmona; y el secretario general del PP de Andújar, Félix Caler, junto a numerosos compañeros que quisieron compartir buenos momentos durante estos días grandes que vive la ciudad de Andújar. Derivó en una jornada para disfrutar de la Feria, compartir y seguir estrechando lazos entre compañeros, afiliados y simpatizantes.

A estas casetas tradicionales se les han unido otras de nuevo cuño como las de La Jarana, La Bendición, la de la Archicofradía de la Oración en el Huerto, La Feria, o El Alboroto, que aportan el bullicio, desenfreno durante las noches. Por las tardes, los ritmos latinos dan contenido a la Caseta de la Juventud.

Actuaciones musicales

Las actuaciones musicales combinan el enorme talento local con las actuaciones de renombre. El viernes estuvo marcado por la actuación de El Jincho en la rotonda del ferial -con su fuerte denuncia social y letras que rayan lo obsceno y soez- por la programación musical de la Caseta de la Federación de Peñas con Ruta 80, además de las actuaciones de Trío Revolushow y José Ángel Heredia. La jornada inaugural se completó con las actuaciones de Ecos de Sierra Morena y Sebastián Vilches, mientras que la Caseta Municipal acogió la actuación de Jardín Sur y Bailongos de Sierra Morena.

Ayer sábado, la Caseta Municipal contó con Orquesta Atrium y Mulatos del Sabor. L a Caseta de la Federación de Peñas ofreció las actuaciones de Malas Lenguas, Otros Como Yo y Almoradú. Anoche actuó en el campo de fútbol de la SAFA, Niña Pastori la gran atracción de la Feria.

Miguel Campello, Adrián Bachiller, el Trío musical Sinergi, Canallas Calcao´s, Nani Cortés, Bailamelón y Copleando, con un homenaje a Rocío Jurado completan hasta el martes la oferta musical en esta Feria de Septiembre.