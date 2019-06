Los grupos políticos se han adherido con su firma a los planteamientos de la federación La Federación Isturgi elabora un documento donde plantea mejoras para la ciudad de Andújar Una de las reivindicaciones fundamentales es el arreglo del Antiguo Hospital Municipal / J. C. GONZÁLEZ MOVIMIENTOS VECINALES Y SOCIALES Los colectivos representados coinciden en la puesta en marcha del Plan Estratégico, el arreglo del Antiguo Hospital y la mejora de la accesibilidad JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDUJAR CORRESPONSAL Lunes, 3 junio 2019, 18:12

La Federación de Asociaciones Isturgi de Andújar, integrada por la Asociación Medioambiental Ameco, la asociación vecinal San José Obrero, la Asociación 'Lachirí', la asociación vecinal Bartolomé-Vistillas, Andújar se Mueve, la Asociación de Vecinos 'San Isidro, del poblado de las Vegas de Triana y la Asociación Veteranos del Iliturgi, ha elaborado un documento donde se recogen propuestas para la mejora de la calidad de vida del municipio y donde ahondan en su progreso en varias facetas.

Su presidente, Emilio Rodríguez, ha indicado que los grupos políticos que obtuvieron representación en los comicios del pasado domingo han firmado este documento donde se adhieren a sus peticiones y se comprometen a luchar para sacarlas adelante. «Estas han sido desarrolladas por cada una de las asociaciones pertenecientes a la misma , más un listado genérico desarrollado por la Federación», explica Rodríguez.

La Federación Isturgi dice asumir esta responsabilidad con la intención de cumplir con el deber como ciudadanos «de no prolongar con la actual situación porque si no continuaremos viendo como jóvenes y no tan jóvenes preparan las maletas con unos acompañantes que no favorecen al futuro de nuestra tierra, la despoblación y emigración», sentencia en su declaración de intenciones. Isturgi propone la integración de la ribera del Guadalquivir, la apertura de las vías pecuarias del parque natural Sierra de Andújar, la restauración de las murallas árabes y el puente romano, la creación de un Centro de Día para mayores en el sector oriental de la ciudad, por la lejanía que supone el existente en el centro. También pide la creación de una Casa de la Juventud, para ofrecer ocio alternativo y sano a la juventud andujareña.

Más accesibilidad

En el tema social pide la adaptación de los parques e instalaciones municipales para personas con discapacidad, así como facilitar las mismas para que sean más accesibles. En el asunto de la movilidad plantea la mejora de las comunicaciones de autobús y tren en la localidad, la creación de un bus interurbano al Santuario con una parada en el Embalse del Encinarejo y la puesta en marcha de una red de bus urbano circular a las pedanías.

Esta federación ponen especial énfasis en la mejora del Antiguo Hospital Municipal, el cumplimiento del Plan Estratégico Local y el arreglo de la fachada sur para mejora la visibilidad de la ciudad.