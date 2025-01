La fantasía se impone a la tradición

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDÚJAR Sábado, 4 de enero 2025, 22:43 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete

Pues existe un precedente de adelanto de la Cabalgata de Reyes Magos en Andújar. Corría el año 2016, el primero del PSOE en el gobierno, tras 12 años de mandato municipal del PP en la ciudad. Por aquel entonces, también había amenaza de lluvia en la noche del 5 de enero, y se adelantó a la noche del día. Las críticas arreciaron por todos lados...,porque al final no llovió el día 5 y aquello se catalogó como un 'ataque frontal' a la tradición.

Para este domingo hay una gran probabilidad de precipitaciones en el municipio, a partir de las ocho de la tarde, «corríamos el riesgo de que los niños y sus familias, se mojaran, por eso preferimos no arriesgar y restar preciosidad y vistosidad a la cabalgata», señaló a IDEAL el concejal de Festejos, Antonio Torres. Como otros muchos municipios, el Ayuntamiento apostó por mantener intactos el ensueño y la fantasía, por encima de la tradición. Además, el desfije sus Majestades de Oriente y de todo su séquito, se adelantaron en el su horario de salida, «para que los niños y niñas y sus familias, no se recogieran tan tarde», espetó Torres. El recorrido partió a las cinco y media de la tarde, de la avenida Blas Infante. Eso sí, no se recuerda que la cabalgata arrancara con los rayos del sol peinando la campiña en Andújar, con unas nubes que se dibujaban en lontananza.

Pero antes del masivo tránsito por las calles de la ciudad, los Reyes Magos ofrecieron las estampas más tiernas y entrañables con las visitas, ya desde primeras horas de la mañana, a la residencia de las Madres Mínimas, Aprompsi, la residencia Entrepinares, el Centro de Iniciativas Sociales y el colegio-residencia San Rafael. A la solemnidad de las Madres Mininas, le sucedió el júbilo y el alborozo que provocaron los Reyes Magos y los pajes a su paso por las residencias.

Hechos que llegan al corazón

La ilusión se desató con la entrega de los regalos y los residentes y a los niños y niñas de los colectivos y sus familiares Aprompsi, Montilla Bono, ATEA, y Mensajeros de la Paz. Las emociones no pudieron contenerse, «este es sin duda uno de los días más entrañables y preciosos de la Navidad para mí», reconoció el concejal de Festejos, quien acompañó en las visitas a los centros al alcalde, Francisco Carmona, y a ediles del equipo de gobierno. Pero sin duda, estas visitas dejan una huella imborrable en el corazón y la memoria de la personas que encarnan a los Reyes de Oriente y sus pajes, como siempre reconocen, porque son partícipes de una alegría a personas que derraman un cariño a raudales y cuya felicidad y júbilo se reflejan en sus caras, siempre ebrias y rebosantes de emoción.

'Adoración en Santa María'

Ycomo prolegómenos al inicio del trayecto de la cabalgata de los Reyes Magos, se cumplimentó con una de los tradicionales ritos de la tarde de reyes en la ciudad;la 'adoración' en la parroquia de Santa María la Mayor. El interior del templo fue un hervidero de esperanza y alegría incontenibles. Yla comitiva se trasladó inmediatamente después rauda al recinto del Parque de Europa, para iniciar el desfile de la ilusión en la adyacente avenida Blas Infante para llevar la fantasía y delirio por las siempre ensoñadoras y lozanas calles iliturgitanas, embriagadas por ese espíritu indómito y jacarandoso de sus gentes.

El cortejo estuvo conformado por 28 elementos distintos, con el estreno de la carroza del rey Gaspar, que causó admiración por su fastuosidad. El concejal de Festejos destacó la presencia de colectivos y empresas de la ciudad. En el desfile destacaron las bombas de jabón gigante, la interpretación de villancicos en directo, a cargo de la escuela de Tania Alcalá, que se compaginó con una versión más moderna de las cantes villancicos a cargo de la Sandra Almeida.

La cabalgata le volvió a hacer un guiño a una de las tradiciones más arraigadas en el municipio, como es el caballo, con la participación de la Asociación Ecuestre de Andújar. La temática infantil presidió los pasacalles. En total, se tiraron unos 5.500 kilos de caramelos y como regalos se lanzaron un centenar de balones de reglamento desde el balcón del Ayuntamiento al final del recorrido, que resultó apoteósico. Al final si desfiló la carroza de los bomberos, tras solventar los contratiempos. Y por supuesto, no fallaron siempre los fieles y leales integrantes de la banda Maestro Amador, que alegraron el recorrido con sus notas musicales.

Por cierto, en la mañana de este domingo, sus Majestades los Reyes de Oriente se trasladarán al Hospital Alto Guadalquivir, a las residencias de mayores Padres Paules, Orpea, San Juan de Dios, y Cáritas, para finalizar el periplo en el convento de las Madres Trinitarias, a filo de la una de la tarde. Estas visitas estaban programadas para el sábado día 4 de enero, pero debido al cambio del día de la Cabalgata de modificó. Lo que si se suspendió fue la gala de mayores en el Teatro Principal, ante la imposibilidad de fijarla para otro día.

Pero las viscisitudes no cortaron la magia y el encanto de los Reyes, que de nuevo trasladaron las emociones a la ciudadanía, en otra jornada inolvidable de Reyes en la ciudad, que se anticipó.