Fallece el joven de 16 años herido en el incendio de Andújar

Ha fallecido esta mañana en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla el joven de 16 años que ayer sufrió graves quemaduras en el incendio ... que se produjo en la calle Maese Pérez de Andújar, en las inmediaciones de la carretera de La Cadena.

El menor fue evacuado en un helicóptero desde el Hospital Alto Guadalquivir. Tuvo que saltar desde el balcón a la calle, donde los vecinos le colocaron la colchoneta. El inmueble donde se produjo el incendio sigue precintado a la espera de la inspección ocular para determinar las causas. Todo parece indicar que el incendio se propagó desde la planta baja. El Ayuntamiento de Andújar ha puesto a servicio de la familia los profesionales de la concejalía de Inclusión Social.

El fuego se produjo las 10:50 horas de ayer jueves cuando el 112 recibió varios avisos alertando de un inmueble del que salían llamas y una importante cantidad de humo, con la posibilidad de que hubiera personas atrapadas en su interior. Tras recibirse el aviso, los servicios de emergencia se desplazaron hasta el lugar para actuar ante una situación de especial gravedad.

En el dispositivo participaron, de forma coordinada, Bomberos de Andújar, Policía Nacional, Policía Local y los servicios sanitarios de emergencias, trabajando conjuntamente en la atención del suceso y en la seguridad de la zona.