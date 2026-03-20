Expertos analizan el rescate de especies amenazadas en Andújar

Entre este viernes 20 de marzo y sábado 21, se desarrolla en el municipio el III Seminario 'Tesoros de la Fauna Ibérica en Sierra Morena. ... El Parque Natural de la Sierra de Andújar', una actividad docente organizada a través del área municipal de Educación en colaboración con la UNED de Jaén.

El alcalde, Francisco Carmona, destaca la consolidación de esta cita que, en su tercera edición, ha vuelto a superar las expectativas de participación con inscritos procedentes de toda España. Durante su intervención, el regidor subrayó la importancia de dar a conocer y poner en valor, «el extraordinario patrimonio natural de nuestro entorno, especialmente el Parque Natural Sierra de Andújar, uno de los espacios más relevantes de Europa para la conservación de la fauna ibérica». Asimismo, señala que este seminario se ha convertido en un punto de encuentro imprescindible para el intercambio de conocimiento entre especialistas, «contribuyendo además a proyectar la imagen de Andújar como referente en la biodiversidad», pondera.

Temática

El seminario centra su contenido en el estudio del Parque Natural Sierra de Andújar, que alberga especies emblemáticas y amenazadas como el buitre negro, el águila imperial o el lince ibérico, considerado el felino más amenazado del planeta, que ha iniciado desde este territorio un proceso de recuperación y expansión hacia otras zonas del país. El seminario reúne a los mejores especialistas del país en disciplinas como la biología, la geografía o el naturalismo.

El director de la UNED Jaén y del seminario, Vicente Ruiz, indica que se trata de un encuentro consolidado en el calendario cultural y académico de la provincia. Ruiz agradeció la implicación de las entidades colaboradoras que hacen posible el desarrollo del seminario, poniendo en valor la colaboración con e Ayuntamiento de Andújar.

La diputada provincial de Gobierno Electrónico y Régimen Interior, Inés Arco, afirma que la Diputación Provincial apoya este tipo de foros por la gran cantidad de espacios naturales existentes en la provincia. Este año se han inscrito 50 provenientes de varias provincias. Este sábado van a disfrutar de una ruta práctica por la naturaleza.