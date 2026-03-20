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ACTO DE INAUGURACIÓN ESTE VIERNES EN LA CASA DE LA CULTURA DE ANDÚJAR. GONZÁLEZ

Expertos analizan el rescate de especies amenazadas en Andújar

NATURALEZA ·

El III Seminario sobre la fauna ibérica subraya la importancia del parque natural en la materia y la gran cantidad de ejemplares que encierra

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Viernes, 20 de marzo 2026, 19:58

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Entre este viernes 20 de marzo y sábado 21, se desarrolla en el municipio el III Seminario 'Tesoros de la Fauna Ibérica en Sierra Morena. ... El Parque Natural de la Sierra de Andújar', una actividad docente organizada a través del área municipal de Educación en colaboración con la UNED de Jaén.

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Expertos analizan el rescate de especies amenazadas en Andújar