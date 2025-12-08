Un experto avisa que el riesgo real de las riadas en Andújar proviene de los arroyos

Izquierda Unida-Podemos con Andújar organizó una charla-coloquio en la sala de caballerizas del Palacio de los Niños de Don Gome, con la ... idea de trasladar el mensaje de que no se están adoptando, en su opinión, las medidas para paliar la amenaza de las inundaciones que asolan al municipio en las últimas décadas, desde la creación de la presa de Marmolejo.

El geólogo y profesor, José Manuel Marín, también miembro de la Sociedad Geológica de España, indicó que el riesgo real de desbordamientos no dimama solo del río Guadalquivir, que lo catalogó como menos peligroso, «la amenaza más seria proviene de los arroyos Escobar y Mestanza, y este segundo si es preocupante, porque su desbordamiento puede ocasionar efectos terribles», alerta.

Alternativas

Marín precisa que el arroyo Mestanza está embovedado y atorado y constata del peligro que puede desencadenar una gran avalancha en la cabecera del arroyo con una cuenca de 12 kilómetros y medio donde se almacena mucha agua. Propone eliminar los atranques que existen en el cauce, y apuesta porque la solución sería desembovedar, «que no lo van a hacer hasta que ocurra una desgracia, porque el arroyo pasa a la altura de muchas casas en la zona de la Pontanilla y un desbordamiento puede tener consecuencias letales para las personas que allí viven», alecciona. José Manuel Marín recuerda como hace ya más de 50 años presenció en la zona de Puerta Real de Granada el desbocamiento del Darro, «algo que puede ocurrir con los arroyos», concluye.