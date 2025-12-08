Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
JOSÉ MANUEL MARÍN DURANTE SU EXPLICACIÓN. GONZÁLEZ

Un experto avisa que el riesgo real de las riadas en Andújar proviene de los arroyos

CATÁSTROFES ·

El geólogo José Manuel Marín se centra en la situación del Mestanza, que en su opinión, reúne las condiciones para causar una tragedia

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

CORRESPONSAL

Lunes, 8 de diciembre 2025, 18:14

Comenta

Izquierda Unida-Podemos con Andújar organizó una charla-coloquio en la sala de caballerizas del Palacio de los Niños de Don Gome, con la ... idea de trasladar el mensaje de que no se están adoptando, en su opinión, las medidas para paliar la amenaza de las inundaciones que asolan al municipio en las últimas décadas, desde la creación de la presa de Marmolejo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El aficionado trasladado a un hospital desde Los Cármenes era menor de edad
  2. 2 Detenidas 25 personas por el blanqueo de millones de euros procedentes del narcotráfico en Granada y Almería
  3. 3 Tres alcaldes granadinos son reconocidos por su solidaridad durante la dana
  4. 4

    Luca Zidane revive sus fantasma
  5. 5

    Sueño de un tren Málaga-Granada pasando por Alhama que se quedó en Ventas de Zafarraya
  6. 6

    Arden dos vehículos en la calle Pintor Manuel Maldonado
  7. 7

    Los seises de la Catedral danzan hoy ante la Inmaculada Concepción
  8. 8 La UGR, segunda universidad andaluza en investigación y primera en producción e impacto a nivel nacional
  9. 9 Detenido un hombre que robó con violencia un coche en Albolote
  10. 10

    Granada se llena de legendarios clásicos de la música esta semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Un experto avisa que el riesgo real de las riadas en Andújar proviene de los arroyos

Un experto avisa que el riesgo real de las riadas en Andújar proviene de los arroyos